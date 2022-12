Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi Limited

Hamilton (Bermudas), 6 de diciembre de 2022 - Bacardi Limited, la compañía de bebidas espirituosas de capitales privados más grande del mundo, publica su cuarto informe anual Bacardi Cocktail Trends Report, donde pronostica las tendencias clave que impactarán sobre el consumo de cócteles y el negocio de bebidas espirituosas en 2023. El informe se generó en colaboración con The Future Laboratory (TFL)y está compuesto por encuestas a consumidores externas y encargadas por Bacardi, además de opiniones de bartenders, para dar forma a los novedosos matices que impactarán sobre todo el sector, desde gustos y momentos hasta lugares y ocasiones que el público espera adoptar en el año que se avecina.

"2023 ya es una realidad inminente, y observamos como el público se adapta a los cambios que los rodean. Es responsabilidad de las marcas encontrar formas innovadoras para cautivar y deleitar a sus audiencias", afirma Brenda Fiala, vicepresidenta global de estrategia, visión y análisis de Bacardi. "En un contexto donde la cultura de los cócteles florece, el público busca inspiración en nuevos sabores, sensaciones y experiencias que observan en bares y restaurantes, y las usan para profundizar su disfrute en la creación de cócteles".

Estas son las macrotendencias que definen cómo, qué, dónde y por qué los consumidores optarán por las bebidas espirituosas en 2023:

-- La revolución del placer. Los consumidores abandonarán lo convencional en favor de nuevas experiencias en sus ocasiones de consumo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, observaremos ingredientes frescos y sabores divertidos y frívolos que asumirán protagonismo cuando el público se anime a experimentar en su hogar y en salidas a nuevos ámbitos de consumo de cócteles. Esta tendencia ya es evidente, como lo demuestran los datos de la encuesta Bacardi Consumer Survey realizada en octubre de 2022, donde Daiquiri, Margarita, y Bloody Mary estuvieron entre los cócteles que el público solicito y preparó con más frecuencia a nivel global. El deseo de experimentación está impulsando la popularidad de los cócteles. El 37 % de los encuestados ahora prepara más cócteles en el hogar en comparación con 2020, y más del 30 % debe más cócteles que vino y cerveza.

-- Gustos transformadores. 2023 dará inicio a una era donde el público redefinirá el lugar y el momento para celebrar y los cócteles y los sabores que se elegirán. El trabajo híbrido hizo que casi el 40 % de las personas en los Estados Unidos y el Reino Unido opten por disfrutar sus cócteles y bebidas espirituosas en horas más tempranas de la tarde. Este cambio está produciendo un aumento en los pedidos de cócteles picantes, y los tragos a base de tequila y vodka van de la mano con sabores más audaces, con ingredientes como jalapeño y tabasco. Los sabores amargos también siguen siendo populares, y más del 30 % de los bartenders recurren a ingredientes como café y variedades aromáticas amargas, además de a bebidas fermentadas como kombucha y kéfir, según la encuesta Bacardi Global Brand Ambassador Survey 2022. En 2023, los consumidores buscarán cócteles que los transporten a tiempos mejores. Un estudio reciente de Mintel reveló que las personas entre 25 y 44 años tienen una mayor tendencia a disfrutar cosas que les hagan recordar el pasado. El público buscará cócteles y sabores que los lleven atrás en el tiempo, especialmente tragos clásicos como Martini, Negroni, Highball y Old Fashioned, pero renovados con un toque original.

-- Experimentación virtual. El reino digital ha demostrado ser ventajoso para la tecnología de las bebidas, ya que ofrece caminos únicos para el descubrimiento, la creación y el disfrute. En 2023, observaremos la aceleración continuade tragos y experiencias según demanda gracias a la comodidad del comercio digital. De los encuestados estadounidenses, el 31 % piensa aumentar el uso de servicios en línea de entrega a domicilio de cócteles en el próximo año. Debido a su apertura intrínseca, los espacios digitales tienen el potencial de crear nuevos caminos hacia la educación y la experimentación con tragos. Las marcas más audaces utilizan estrategias de ludificación para hacer aún más atractivos esos conceptos. La firma de investigación en tecnología Gartner predice que, para 2026, el 25 % de las personas pasarán al menos una hora por día en el metaverso para trabajar, hacer compras, socializar o consumir entretenimiento, y las marcas de bebidas espirituosas seguirán explorando experiencias web3 como una forma de profundizar el deseo de las audiencias existentes y captar nuevos públicos.

-- Tragos sofisticados. El minimalismo está emergiendo como tendencia en ámbitos prémium, donde se hace foco en ingredientes de calidad que brillen en preparaciones simples. El 72 % de los bartenders afirman que la mayor tendencia hacia lo prémium se observa en el segmento del tequila, seguido por los single malts, el ron añejo y el mezcal. La popularidad de los cócteles a base de ron está impulsando el crecimiento y la preferencia por lo prémium en este sector de las bebidas prémium. La encuesta Bacardi Global Brand Ambassador Survey 2022 revela que el 32 % de los bartenders espera una mayor tendencia hacia lo prémium en rones añejados durante el próximo año.

-- Cócteles conscientes. A medida que se adquiere una mayor madurez en la escena de los tragos, los consumidores esperarán valores similares de las marcas con las que interactúan, lo que fomenta iniciativas tendientes a la sostenibilidad y la construcción de una comunidad dentro de la industria. Globalmente, más de la mitad de los encuestados afirmaron que los envases reciclables son cruciales para su elección de licores y bebidas espirituosas. Esta mentalidad también alcanza al consumo de alcohol, con la emergencia de la nueva categoría de bebedores NoLo (bebidas con contenido de alcohol bajo o nulo). El número de persona que disfrutan de tragos NoLo en lugar de ir a por todo en ciertas ocasiones, o incluso dentro de una misma ocasión de consumo, seguirá en aumento. El interés en NoLo también alcanzará nuevos mercados fuera del Reino Unido y los Estados Unidos. El 57 % de los encuestados a nivel global afirma que participará en las iniciativas Dry January y/o Sober October en 2023.

