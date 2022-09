Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi Limited

Bacardi Limited, la mayor empresa privada de bebidas alcohólicas del mundo, anuncia hoy movimientos dentro de su gerencia de marketing mundial. John Burke, director global de marketing de Bacardi y presidente de Bacardi Global Brands Limited, se retirará después tras más de 28 años en la empresa a finales de 2022. Durante su mandato, dirigió muchas de las marcas líderes de la compañía, en particular y recientemente, el ron BACARDÍ®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, los vermuts y vinos espumantes MARTINI® y el whisky escocés DEWAR'S® Blended.

"John es un especialista en marketing con una capacidad estratégica increíble, que nos ha ayudado a revitalizar muchas marcas y a mantener al consumidor en el centro de todo lo que hacemos. Ha desempeñado un papel importante en la creación de una organización de marketing disciplinada, centrada en la construcción de capacidades y en el impulso del valor de la marca a lo largo de los años", afirmó Mahesh Madhavan, Director General de Bacardi Limited. "Durante su liderazgo, hemos vivido muchos momentos mágicos para nuestras marcas. Él se jubila, pero deja su marca en nuestra historia y un legado del que puede estar muy orgulloso".

"Realmente les agradezco por las numerosas oportunidades que me han dado en Bacardi. He tenido la oportunidad de trabajar y aprender de algunas personas notables y espero haber podido retribuirlos. Me ha encantado cultivar nuestras marcas para hacerlas más fuertes y verlas crecer", comentó John Burke. "Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y le deseo a Bacardi muy buena suerte y éxitos para el futuro".

Tras la jubilación de John, Ned Duggan será ascendido a director de marketing global de Bacardi y presidente de Bacardi Global Brands Limited. Desde 2017, Ned ha dirigido las actividades en torno al ron BACARDÍ®, primero en la ejecución del mercado en América del Norte y posteriormente, a nivel mundial desde las Bermudas como vicepresidente ejecutivo. Además de su liderazgo constante en el ron BACARDÍ, añadirá MARTINI®, DEWAR'S®, WILLIAM LAWSON'S®, D'USSÉ® Cognac, entre otros. El ascenso de Ned es la culminación de una trayectoria de 17 años en Bacardi, que comenzó como subdirector de marca. Su carrera ha abarcado tareas a nivel regional y global, habiendo trabajado en diversas marcas de la compañía, entre ellas, DEWAR'S®, GREY GOOSE®, BOMBAY SAPPHIRE®, OXLEY®, ST-GERMAIN®, D'USSÉ®. Ned, que se trasladará a Londres, trabajará bajo la dirección del gerente general Mahesh Madhavan y se incorpora al Equipo de Liderazgo Global (GLT).

"Para mí es un honor asumir el papel de director de marketing en Bacardi", subrayó Ned Duggan. "Mi carrera ha transcurrido en esta empresa, aprendiendo de los mejores y estoy encantado de iniciar esta siguiente fase de mi trayectoria, trabajando para desarrollar y seguir ampliando nuestra reconocida cartera".

Kathy Parker, presidente y directora de marketing del vodka GREY GOOSE® y de la cartera de tequilas, que abarca a PATRÓN® y CAZADORES®, añadirá la ginebra BOMBAY SAPPHIRE® a su mandato tras la jubilación de John. Kathy es miembro de la gerencia mundial de la compañía y trabajará bajo la dirección de Mahesh Madhavan.

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas espirituosas más prestigiosa del mundo, produce y comercializa bebidas espirituosas y vinos reconocidos internacionalmente. La cartera de marcas de Bacardi Limited comprende más de 200 marcas y etiquetas, entre ellas, el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el whisky escocés DEWAR'S® Blended, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumantes MARTINI®, el tequila CAZADORES® elaborado 100% de agave azul y otras marcas líderes y emergentes como el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor de flor de saúco ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 160 años en Santiago de Cuba, la empresa familiar Bacardi Limited cuenta actualmente con más de 8.000 empleados, dispone de plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, que incluye a Bacardi International Limited. Visite http://www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

