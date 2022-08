Comunicado de prensa de Business Wire: Axonic Capital

Axonic Capital, especialista en créditos estructurados, bienes raíces comerciales e ingresos fijos sistemáticos con sede en Nueva York y con activos bajo gestión por U$S4 800 millones, anunció la incorporación de Michael Gordon, quien ampliará el negocio de Soluciones de Seguros de Axonic.

El negocio de Soluciones de Seguros de Axonic se centra en brindar soluciones de capital e inversiones que igualen el pasivo en beneficio de los asegurados y demás partes interesadas. En Axonic, Gordon estará a cargo de inversiones de seguros, sociedades estratégicas y demás transacciones con compañías de seguros.

Gordon goza de más de dos décadas de experiencia principalmente enfocada en los mercados de gestión de inversiones y seguros. Antes de incorporarse a Axonic, Gordon fue director ejecutivo en Estados Unidos y director de Operaciones del Grupo en Lombard International.

"Nos complace darle la bienvenida a Michael como una incorporación clave para nuestro equipo de liderazgo en un momento de crecimiento sostenido de nuestra empresa. Aporta una experiencia valiosa que beneficiará a nuestros fieles inversores institucionales y apoyará el desarrollo de oportunidades de inversiones y sociedades nuevas mientras expandimos nuestra plataforma de seguros", señaló Clay DeGiacinto, director de Inversiones y socio gerente de Axonic.

"La sólida plataforma de Axonic es apta para satisfacer las necesidades actuales y futuras de las compañías de seguros que aprovechan nuestra vasta experiencia en las áreas de bienes raíces comerciales y créditos estructurados. El Negocio de Soluciones de Seguros de Axonic se asociará con aseguradoras líderes para desarrollar carteras con inversiones de alta calidad que generen atractivos retornos ajustados por riesgo para las aseguradoras, los asegurados, los beneficiarios y demás partes interesadas".

Antes de sumarse a Lombard International, Gordon se desempeñó como director global de Soluciones de Seguros en BNY Mellon Investment Management. Previamente a trabajar en BNY Mellon, ocupó el cargo de ejecutivo en New York Life Insurance Company; allí lideró la gestión de productos de seguros e inversiones, incluidas las funciones de ventas y marketing, actuariales, operativas y tecnológicas. Asimismo, supervisó al agente intermediario y al asesor de inversiones registrado para el negocio de seguros de vida de EE. UU.

Gordon es licenciado en Filosofía graduado de la Universidad Colgate.

Acerca de Axonic Capital

Fundada en 2010, Axonic Capital ofrece estrategias de bienes raíces comerciales y residenciales, ingresos fijos sistemáticos y estrategias de concesión de préstamos comerciales junto con su experiencia en créditos estructurados. Axonic Capital gestiona carteras de inversiones con Sociedades Limitadas, Cuentas Separadas y dos Fondos registrados públicamente. La empresa cuenta con 56 profesionales.

