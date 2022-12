Comunicado de prensa de Business Wire: Axelera AI

La startup europea de inteligencia artificial (IA) Axelera AI ha anunciado el lanzamiento de su plataforma Metis AI,que incluye el chip MetisTM AI Processing Unit (AIPU) y el paquete de software VoyagerTM SDK, disponibles como tarjetas, placas y sistemas de visión, para acelerar el procesamiento de la visión por computadora en el borde.

La plataforma Metis AI redefine el concepto de asequibilidad para las soluciones Edge AI sin comprometer el rendimiento. Es el primer producto del mercado que ofrece cientos de billones de operaciones por segundo (TeraOPS o TOPs) de rendimiento computacional a un precio competitivo. Los productos estarán disponibles en diferentes formatos: una tarjeta de aceleración Edge M.2, que ofrece hasta 214 TOPs a un precio de 149 dólares, lo que corresponde a solo 0,70 dólares por TOPs, así como una tarjeta PCIe que ofrece hasta 856 TOPs, alimentada por cuatro Metis AIPUs. Por otra parte, Axelera AI está trabajando con sus socios para desarrollar soluciones preparadas para el sistema.

Con la Metis AIPU de Axelera se obtiene un rendimiento máximo, sin precedentes, de 214 TOPs con una eficiencia energética de 15 TOPs/W en INT8, gracias a un novedoso motor de computación digital en memoria (D-IMC). La precisión iso FP32 se consigue sin necesidad de volver a entrenar los modelos de red neuronal.

El paquete de software, Voyager SDK, incluye un compilador integrado, un paquete de tiempo de ejecución y herramientas de optimización que permiten al cliente importar sus propios modelos y obtener un rendimiento insuperable en la plataforma Metis AI. Las plantillas de aplicación agilizan el desarrollo, ya que los clientes pueden elegir del Model Zoo de Axelera, cuidadosamente seleccionado.

Axelera AI abre el Programa de Acceso Temprano, una oportunidad única de colaboración para que las empresas líderes diseñen de forma conjunta soluciones Edge AI para el mundo real basadas en la plataforma Metis AI. La plataforma Metis AI estará disponible para clientes seleccionados a principios de 2023. Para obtener más información, visite www.axelera.ai.

Acerca de Axelera AI

Axelera AI diseña las soluciones más potentes y avanzadas del mundo para la Inteligencia Artificial en el borde. MetisTM AI, su revolucionaria plataforma y solución integral de hardware y software para la interferencia de la IA en el borde, permite que las aplicaciones de visión por computadora sean más accesibles, potentes y fáciles de usar que nunca. Con sede en el AI Innovation Center del High Tech Campus de Eindhoven, Axelera AI tiene oficinas de I+D en Bélgica, Suiza, Italia y Reino Unido, y cuenta con 100 empleados en 11 países. Su equipo de expertos en software y hardware de Inteligencia Artificial procede de las principales empresas de IA y de compañías incluidas en la lista Fortune 500. Visite el sitio web de Axelera AI para ampliar la información.

