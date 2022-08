Comunicado de prensa de Business Wire: Avivagen Inc.

Avivagen Inc. (TSXV:VIV, OTCQB:VIVXF) ("Avivagen"), empresa de ciencias biológicas dedicada a desarrollar y comercializar productos para el ganado, los animales de compañía y aplicaciones para el ser humano que mejoran la absorción de los alimentos, refuerzan de forma segura la función inmunitaria y apoyan la salud y el rendimiento general, se complace en anunciar que ha captado un nuevo y prometedor cliente de la industria láctea mexicana. En virtud de este acuerdo, el cliente realizará un pedido de 220 kg/mes de OxC-beta? durante un período de tres meses, a partir de septiembre de 2022.

"Con este nuevo acuerdo, seguimos ampliando el uso de OxC-beta? dentro de la industria láctea, un mercado de crecimiento clave para Avivagen debido a su volumen y a su economía positiva", declaró Kym Anthony, director ejecutivo de Avivagen Inc. "México sigue siendo una región geográfica importante para nosotros. Tenemos muchas esperanzas de que este primer pedido de productos lácteos en el país conduzca a otros en esta industria vital".

El nuevo cliente, que tiene su sede en la región del Estado de Jalisco (México), es una empresa familiar con treinta años de antigüedad y un historial de suministro de productos lácteos de alta calidad. Este pedido es fruto de una evaluación exhaustiva por parte del cliente de las numerosas pruebas realizadas anteriormente en México con OxC-beta?, que han dado como resultado una leche de mayor calidad y un mejor rendimiento en una serie de parámetros importantes.

Acerca de AvivagenAvivagen es una empresa de ciencias biológicas dedicada al desarrollo y la comercialización de productos para el ganado, los animales de compañía y aplicaciones para el ser humano que, al favorecer la función inmunitaria de forma segura, promueven la salud y el rendimiento a nivel general. Es una empresa pública que cotiza en el TSX Venture Exchange con el símbolo VIV y tiene su sede en Ottawa (Canadá), en las instalaciones del Consejo Nacional de Investigación de Canadá. Para más información, visite www.avivagen.com. El contenido del sitio web no se incorpora expresamente por referencia a este comunicado de prensa.

Acerca de la tecnología OxC-beta? y OxC-beta? LivestockLa tecnología OxC-beta? de Avivagen es el resultado de los descubrimientos de Avivagen sobre el betacaroteno y otros carotenoides, compuestos que aportan a algunas frutas y verduras sus colores brillantes. A través del refuerzo de la función inmunitaria, la tecnología proporciona un medio no antibiótico para promover la salud y el crecimiento. OxC-beta? Livestock es un producto patentado que ha demostrado ser una alternativa eficaz y económica a los antibióticos que se añaden habitualmente a los piensos para el ganado. En este momento el producto está disponible comercialmente en Australia, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Malasia, México, Nueva Zelanda, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

El producto OxC-beta? Livestock de Avivagen es seguro, efectivo y podría cumplir con el mandato global de eliminar todos los antibióticos en la alimentación como promotores del crecimiento. Numerosos ensayos internacionales con aves de corral, ganado lechero y cerdos que utilizaron OxC-beta? Livestock han demostrado que el producto funciona tan bien y, a veces, en algunos aspectos, mejor que los antibióticos en la alimentación.

Declaraciones prospectivasEl presente comunicado de prensa incluye algunas declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas actuales de la gerencia. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Avivagen Inc. y el entorno en el que opera. Cualquier declaración contenida en este documento que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse prospectiva, incluidas aquellas identificadas por los términos "apuntar", "anticipar", "parecer", "creer", "considerar", "podría", "estimar", "esperar", "si", "pretender", "meta", "esperanza", "probable", "puede", "planificar", "posiblemente", "potencialmente", "perseguir", "debería", "será", "sería" y expresiones similares.

Las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa en relación con el crecimiento y las perspectivas futuras de Avivagen, el potencial de pedidos adicionales de productos de Avivagen, las futuras entregas y la posibilidad de que OxC-beta? Livestock sustituya a los antibióticos en los piensos para el ganado como promotores del crecimiento son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran de manera sustancial de las expectativas actuales. Por ejemplo, es posible que los productos de Avivagen no obtengan la aceptación del mercado o la aprobación reglamentaria en nuevas jurisdicciones o para nuevas aplicaciones y que no tengan una aceptación generalizada como sustitutos de los antibióticos como promotores del crecimiento en los piensos para el ganado debido a muchos factores, muchos de los cuales están fuera del control de Avivagen. Asimismo, los pedidos pueden ser cancelados por muchas razones que escapan al control de Avivagen. Se remite a los lectores a los factores de riesgo asociados a la actividad de Avivagen expuestos en el análisis y discusión de la situación financiera más reciente de la dirección de Avivagen, disponible enwww.SEDAR.com. Salvo que lo exija la ley, Avivagen no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas o de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los reflejados en las declaraciones prospectivas.

