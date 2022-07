Comunicado de prensa de Business Wire: Aurigene Discovery Technologies Limited

La colaboración combina la plataforma de descubrimiento de fármacos de molécula pequeña de Aurigene y el modelo comercial pionero de EQRx para acelerar el desarrollo de posibles fármacos en las áreas de oncología y enfermedades inmunitarias e inflamatorias y mejorar el acceso global a medicamentos innovadores.

Aurigene y EQRx colaborarán, según los términos del acuerdo de colaboración, en el descubrimiento, el desarrollo preclínico y clínico y la comercialización de fármacos. Aurigene se ocupará de los esfuerzos de descubrimiento y desarrollo preclínico de fármacos, mientras que EQRx se hará responsable de los esfuerzos de desarrollo clínico, fabricación, normativa y comercialización. Las partes compartirán tanto la financiación para el descubrimiento y el desarrollo de los programas como los aspectos financieros que surjan de la comercialización de los eventuales posibles fármacos.

"Este acuerdo con EQRx corrobora aún más la pericia demostrada de Aurigene en el descubrimiento y el desarrollo preclínico de terapias innovadoras e impulsa a Aurigene para crear una franquicia global de oncología que participa en la cadena de valor de principio a fin", señaló el Dr. Murali Ramachandra, director ejecutivo de Aurigene. "Nos entusiasma colaborar con EQRx y contribuir al desarrollo y la entrega de medicamentos innovadores para los pacientes a precios más económicos".

"Es un placer asociarnos con Aurigene para expandir nuestra futura cartera de productos y acelerar el descubrimiento de terapias de nueva generación", dijo el Dr. Carlos Garcia-Echeverria, director de Creación de Terapias de EQRx. "Nuestros esfuerzos conjuntos se centrarán en algunos de los objetivos terapéuticos de más alto impacto en oncología y enfermedades inmunitarias e inflamatorias. En vista de nuestra misión, creemos que estos futuros programas tienen el potencial de crear tratamientos importantes para los pacientes y generar un ahorro considerable a los sistemas sanitarios de todo el mundo".

Acerca de AurigeneAurigene Discovery Technologies Limited es una empresa biotecnológica de etapa clínica que se dedica a obtener terapias innovadoras para el tratamiento del cáncer y la inflamación, y es una subsidiaria de propiedad absoluta de Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY). Aurigene, con sede en Bengaluru y Kuala Lumpur, ha desarrollado una amplia experiencia en cáncer y trastornos inflamatorios y ha invertido constantemente en sus recursos humanos y su infraestructura a lo largo de los años. En las dos décadas en que ha trabajado con socios del sector farmacéutico, biotecnológico y académico, Aurigene ha contribuido con el logro de 16 posibles fármacos tradicionales y péptidos. Aurigene también ha cedido la licencia de varios compuestos novedosos y de primera categoría a empresas farmacéuticas y biotecnológicas para su desarrollo clínico global, además de emprender por su cuenta estudios clínicos preliminares de eficacia para algunos programas. Para obtener más información, visite el sitio web de Aurigene en www.aurigene.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005185/es/

Contacto

Contacto de Aurigene: Subir Dubey Vicepresidente y jefe de Desarrollo Comercial subir_d@aurigene.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.