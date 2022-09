Comunicado de prensa de Business Wire: Aster DM Healthcare Limited

En sus continuos esfuerzos por reconocer la contribución de las enfermeras a la humanidad y a la comunidad sanitaria, Aster DM Healthcare ha anunciado la próxima edición del Aster Guardians Global Nursing Award (Premio Global de Enfermería Aster Guardians). El premio invita a enfermeros registrados de todo el mundo a postularse para el premio presentando la nominación de su trabajo directamente en el sitio mencionado. Los enfermeros registrados ahora pueden comenzar a presentar su solicitud en su idioma preferido: inglés, mandarín, hindi, español, francés, árabe o tagalo a través de www.asterguardians.com antes del 30 de noviembre de 2022.

Los enfermeros pueden postularse en una principal y hasta dos áreas secundarias de contribución, a saber: atención al paciente, liderazgo en enfermería, educación en enfermería, servicio social o comunitario e investigación o innovación. Las áreas secundarias de contribución pueden ser opcionales.

Una vez que se reciben las solicitudes, seguirá un estricto proceso de revisión de múltiples rondas que será administrado por una agencia externa y un jurado independiente. Aster ha nombrado a Ernst & Young LLP (EY) como "Asesores de procesos" que garantizarían la debida diligencia de las solicitudes basadas en los criterios de elegibilidad definidos, la evaluación de las inscripciones por parte de un panel independiente de expertos y la presentación de una lista de candidatos preseleccionados al Gran Jurado. El Gran Jurado, compuesto por un panel independiente de expertos de renombre, revisará las solicitudes preseleccionadas para seleccionar los 10 mejores enfermeros finales. Estos finalistas luego se someterán a un proceso de votación pública y un panel de discusión con el Gran Jurado para determinar el ganador final.

"Después del éxito de la primera edición del Aster Guardians Global Nursing Award, que recibió 24 000 solicitudes de 184 países, continuamos con la próxima edición del premio. Siento que los enfermeros que forman la columna vertebral del sistema de atención médica están poco reconocidos, mientras que también están sobrecargados de trabajo y estresados. Si bien los médicos pueden ser el cerebro del sistema de atención médica, creo que los enfermeros deben recibir el debido reconocimiento",dijo el Dr. Azad Moopen, presidente fundador y director general de Aster DM Healthcare.

La enfermera Anna Qabale Duba de Kenia, quien fue nombrada ganadora del premio de 250 000 USD, ahora está aprovechando la oportunidad para construir una escuela para niños y adultos en la aldea remota de Turbi en Kenia. Proveniente de la misma aldea, planea cerrar la brecha de alfabetización entre las comunidades rurales nómadas en el norte de Kenia.

Acerca de Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited es uno de los proveedores de servicios de salud privados más grandes que operan en el Consejo de Cooperación del Golfo (Gulf Cooperation Council, GCC) y en India. Con un énfasis inherente en la excelencia clínica, somos una de las pocas entidades en el mundo con una fuerte presencia en atención médica primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria a través de nuestros 29 hospitales, 121 clínicas, 421 farmacias, 17 laboratorios y 109 centros de experiencia del paciente en siete países, incluida la India. Contamos con más de 27 200 empleados dedicados, incluidos 3441 médicos y 7901 enfermeros en los países en las que estamos presentes, lo que brinda una promesa simple pero sólida a nuestros diferentes grupos de interés: "Lo trataremos correctamente".

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220901005083/es/

Contacto

Lavanya Mandal Aster DM Healthcare Tel: +971 528126577 Correo electrónico: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.