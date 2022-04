Comunicado de prensa de Business Wire: ASM Global

ASM Global, el principal productor mundial de experiencias de entretenimiento, administración de lugares y estrategia de eventos, anunció un plan de 63 millones de USD a partir de este verano para transformar el AO Arena en Manchester. Este plan está configurado para mejorar drásticamente la posición principal del lugar para experiencias de entretenimiento en vivo a través de la expansión de la infraestructura de última generación y de características innovadoras para los invitados a medida que el icónico estadio mira hacia el futuro.

AO Arena en Manchester, ubicado en el corazón de la ciudad, es uno de los estadios cubiertos más concurridos del mundo. Durante casi 30 años de historia, el lugar se ha establecido firmemente como un hito querido e icónico de Manchester, una visita obligada para los artistas y un destino favorito de los fanáticos para el entretenimiento en vivo de clase mundial. Los funcionarios del AO Arena publicarán planes más detallados en los próximos meses.

Chris Bray, vicepresidente ejecutivo en Europa de ASM Global,dijo: "AO Arena es uno de los lugares icónicos del mundo y una parte muy querida de la rica cultura e historia de Manchester. Ha estado brindando experiencias de entretenimiento de clase mundial durante más de dos décadas. A medida que nos acercamos a nuestro 30.º aniversario, este ambicioso emprendimiento no solo reforzará su posición como destino líder para el entretenimiento en vivo, sino que ampliará su liderazgo en el mercado de experiencias "en vivo" y para fanáticos durante los próximos 30 años. Estamos orgullosos de seguir invirtiendo en el corazón de Manchester.

"La primera fase mejorará y aumentará nuestra capacidad de piso para compartir este estadio histórico con aún más de nuestros invitados, y también agregaremos nuevos salones de hospitalidad e invertiremos en brindar una experiencia de vestíbulo mejorada. Nuestros artistas se verán inmersos en un nuevo campus de acceso exclusivo para artistas, como en ningún otro lugar".

Los desarrollos importantes adicionales incluyen nuevas entradas al estadio que dan la bienvenida a los invitados al lugar y nuevos asientos prémium, que transformarán el lugar en una experiencia elevada.

La espectacular actualización del campus interno de AO Arena incluirá una revisión completa de la experiencia entre bastidores para los artistas, la producción y el equipo. Esto incluye nuevos camerinos para artistas y áreas de producción, una sala verde de clase mundial con instalaciones para recibir y saludar, una remodelación del catering para el personal, y conectividad y tecnología de primera clase.

Los planes ya se han iniciado con la programación rápida del lugar de los principales eventos de 2022 con entradas agotadas, incluidos Billie Eilish, Dua Lipa, Diana Ross, Alicia Keys, Swedish House Mafia, Snoop Dogg, George Ezra y más.

Jen Mitchell, gerente general de AO Arena,dijo: "Este es un momento realmente emocionante para AO Arena. No solo podemos dar la bienvenida a los invitados después de dos años desafiantes con un programa repleto de actuaciones y entretenimiento de clase mundial, sino que ahora podemos revelar la primera fase de los planes de ASM Global para la remodelación del estadio. Esto mejorará la experiencia de todos los que pongan un pie en el lugar, incluidos los artistas, la producción, el equipo y nuestro personal que trabaja tan duro para que la magia suceda aquí en Manchester".

Inaugurado en 1995, el estadio fue el primer lugar cubierto en el Reino Unido que se construyó con un diseño de asientos de 360 grados. Al atraer a más de un millón de visitantes al año, el estadio con capacidad para 21 000 personas es ganador del prestigioso premio "Sede del año" de los Stadium Business Awards. Han sido muchos los talentos musicales que han actuado en este lugar, desde leyendas como Led Zeppelin, Jimmy Page y Robert Plant, The Rolling Stones y Pavarotti hasta Dua Lipa y Lady Gaga, hasta artistas locales de Manchester como Take That, Oasis, Elbow, New Order y The Courteeners. El lugar ha sido sede de todo, desde los Juegos de la Commonwealth de 2002, los Campeonatos Mundiales de Natación de la FINA de 2008 y los combates internacionales de boxeo de Mike Tyson, Anthony Joshua, Tyson Fury, David Haye, Joe Calzaghe y los campeones locales Ricky Hatton, Amir Khan y Anthony Crolla.

Acerca de ASM Global

ASM Global es el productor líder mundial de experiencias de entretenimiento. Es el líder mundial en estrategia y gestión de lugares y eventos, que ofrece soluciones adaptadas localmente y tecnologías de vanguardia para lograr los máximos resultados para los propietarios de lugares. La red de espacios de élite de la compañía abarca cinco continentes, con una cartera de más de 350 arenas, estadios, centros de convenciones y exposiciones y salas de artes escénicas más prestigiosos del mundo. Conéctese con nosotros en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. asmglobal.com

