Comunicado de prensa de Business Wire: Arthur D. Little

Arthur D. Little (ADL) ha publicado su informe sobre el mercado global de medios en 2022. Se enfoca en cómo las empresas de medios, deportes y entretenimiento deben responder al mundo tras el COVID, capitalizando las oportnidades existentes y transformado su negocio para seguir siendo atractivos para los consumidores.

El informe identifica los temas clave que están dando forma a esta nueva era de los medios, entre ellos:

-- El desarollo de capacidades D2C, con la publicidad en la TV conectada como la plataforma de anuncios de video de más rápido crecimiento ahora.

-- La creciente inestabilidad del modelo de negocio de Netflix, con la agitación que conlleva en el mercado.

-- El papel y la viabilidad de Web3 para proporcionar una nueva fuente de ingresos para el sector de TV y video.

El objetivo de este informe es proporcionar inteligencia de mercado y conocimientos de expertos para cuatro agentes que son claves en el ecosistema global de medios:

-- Ejecutivos de la industria de los medios: ayudándolos a identificar oportunidades de integración vertical u horizontal, así como a guiar la optimización de la cartera y las estrategias de la comercialización.

-- Ejecutivos de la industria de las Telecomunicaciones: proporcionando orientación sobre el desarrollo de los segmentos comerciales no centrales.

-- Inversores Financieros - destacando los segmentos de mercado más atractivos y los objetivos de adquisición.

-- Academia - presenta un conjunto de datos completo y un marco para futuras investigaciones sobre la transformación de la industria de los medios.

Los conocimientos del informe sobre las tendencias actuales del mercado se desarrollaron a través de extensas entrevistas con altos ejecutivos y se basan en la experiencia del proyecto con jugadores de medios globales en todos los segmentos. La dimensión cuantitativa del mercado y el pronóstico futuro de la industria cubre 53 países y un período de 10 años desde 2015- 2024

Shahid Khan, Socio y Director del Segmento de Medios Global de ADL, comentó: " A principios de 2022, el mercado de medios muestra fuertes signos de recuperación después del COVID. Las empresas de medios tradicionales están aprovechando las posibilidades de lo digital, mientras que los nuevos participantes continúan inviertiendo, sin que las actividades de fusiones y adquisiciones den señales de disminución. La llegada de la Web 3.0 y las NFTs han creado también, nuevas oportunidades para propietarios de contenido, marcas, agregadores e intermediarios, aunque no todas las innovaciones estén destinadas a tener éxito".

Maureen Kerr, socia y Gabriel Mohr, Principal en ADL,son los co-autores principales de este informe y comentan: " Nuestra investigación muestra múltiples caminos a seguir para la industria global de los medios: el único inviable es apegarse al antiguo camino. Los lanzamientos, inversiones y adquisiciones inteligentes y rápidas pueden ser la diferencia entra la prosperidad y la irrelevancia, mientras que las nuevas tecnologías tienen el potencial de alterar radicalmente el panorama de los medios.

El informe sobre "El Estado de Medios en 2022" se puede descargar aquí: https://tinyurl.com/2p987nhr

