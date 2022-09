Comunicado de prensa de Business Wire: Arajet

Arajet, la nueva aerolínea de tarifas bajas (low-fare) de la República Dominicana, inició oficialmente sus operaciones en los cielos del Caribe, liderando el renacimiento de la aviación dominicana con un potente centro de conexión en Santo Domingo. Arajet construirá en los próximos meses una robusta red de rutas con 22 destinos en 12 países, llevando con orgullo la bandera dominicana y ofreciendo un servicio orientado al cliente en todo el continente.

Después de dos días de operaciones exitosas el 15 y 16 de septiembre con vuelos a Barranquilla y Cali en Colombia y a Aruba, Arajet marcó su primer vuelo oficial a San Salvador en El Salvador, en un evento auspiciado por Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, y Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador.

"Celebramos el lanzamiento de Arajet como nuestra nueva aerolínea nacional. Nuestro gobierno seguirá apoyando a Arajet y a la industria aeronáutica en general para garantizar su competitividad y crear un centro aéreo que promueva el turismo, el comercio y el intercambio cultural, y brinde la oportunidad a todos los dominicanos en el extranjero de visitar su país a precios asequibles", expresó el presidente Abinader.

Víctor Pacheco Méndez, CEO de Arajet, destacó que el modelo de negocio Low-Fare y la designación como aerolínea nacional para la República Dominicana atraerá más turistas, aumentará la conectividad y ofrecerá a los dominicanos la oportunidad de viajar a precios más bajos, a bordo de nuevas aeronaves con los más altos estándares de seguridad y el distintivo y cálido servicio al cliente dominicano.

"Estamos muy contentos de comenzar a operar y ofrecer a los dominicanos y a todos nuestros huéspedes tarifas bajas, una experiencia de clase mundial para el cliente y una nueva red en crecimiento desde y hacia Santo Domingo a las principales ciudades de las Américas", expresó el Sr. Pacheco. "Nuestra misión es construir servicios para nuestros huéspedes utilizando una flota de aviones de última generación con la más alta tecnología, para fortalecer y facilitar la conexión del país con el mundo, mientras promovemos el turismo nacional a nivel internacional".

Arajet continuará ampliando sus operaciones a finales de este mes con la incorporación de rutas a Saint Maarten en el Caribe, Lima en Perú, Ciudad de México, Monterrey y Cancún en México y Ciudad de Guatemala en Guatemala. En octubre, Arajet añadirá Curazao, San José en Costa Rica, Quito y Guayaquil en Ecuador, Medellín y Bogotá en Colombia, así como destinos en Norteamérica.

"Desde la perspectiva del gobierno del presidente Nayib Bukele, la conectividad aérea es clave para impulsar el turismo, facilitando a los viajeros el desplazamiento entre países y el descubrimiento de la amplia gama de opciones que ofrece El Salvador: desde la consistencia permanente de sus olas para surfear, sus imponentes volcanes, pueblos y ciudades con gran valor histórico", afirmó Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador.

En los próximos 5 años Arajet planea transportar más de 7 millones de pasajeros, generando más de 4.000 empleos directos y cerca de 40.000 indirectos en la región.

"Con el lanzamiento de Arajet nuestro país comenzará a sentir el impacto que tendrá la aerolínea en República Dominicana. Arajet contribuirá al crecimiento de la industria turística y atraerá más visitantes de nuevos destinos para que podamos seguir alcanzando cifras récord en la llegada de turistas y diversificar la nacionalidad de nuestros visitantes con tarifas justas que conecten a Santo Domingo con el continente. Reafirmamos nuestro compromiso, asumido conjuntamente con el Gabinete de Turismo que encabeza el presidente Abinader, de fortalecer las políticas públicas relacionadas con el sector turístico y aeronáutico para impulsar su desarrollo", afirmó el ministro de Turismo, David Collado.

Arajet ya ha recibido 5 de los 8 arrendamientos directos de nuevos aviones Boeing 737 MAX, y tiene un pedido directo de 20 nuevos Boeing 737 MAX. La empresa seguirá creciendo e invirtiendo en su flota con 15 opciones adicionales que se entregarán en los próximos 5 años.

"La familia de aviones 737 MAX se adapta bien a la red de Arajet, con el 737-8 que permite nuevas rutas rentables y el 737-8-200 que proporciona una eficiencia sin igual", afirmó Ihssane Mounir, vicepresidente sénior de Ventas Comerciales y Marketing de Boeing. "La flexibilidad del 737 MAX garantiza que Arajet pueda cumplir su objetivo de hacer que volar sea más asequible y accesible en todo el Caribe y más allá, con un servicio seguro, sostenible y fiable".

Arajet entra en el mercado como la más reciente aerolínea de bajo costo de la región, apoyada estratégicamente por los experimentados inversores globales en aviación Bain Capital y Griffin Global Asset Management para consolidarse como una aerolínea de clase mundial para la República Dominicana y el Caribe. "Al trabajar estrechamente con nuestros inversionistas, así como con nuestro socio estratégico y empresa aeroespacial global líder Boeing, estamos bien posicionados para el éxito operacional y para proporcionar a los dominicanos y visitantes internacionales vuelos a precios asequibles que conecten el país con destinos clave en el continente americano y el Caribe", agregó Pacheco.

Los motores CFM LEAP-1B de Arajet, ultrasilenciosos y de bajo consumo de combustible, reducen la contaminación acústica y permiten a la aerolínea ahorrar en costos operativos que respaldan las tarifas bajas para que todos puedan volar y reservar fácilmente en Arajet.com

"Nos hemos preparado durante años para conectar de manera eficiente y conveniente a la República Dominicana con los principales mercados internacionales. Estamos asumiendo la responsabilidad del renacimiento de la aviación dominicana como la nueva aerolínea nacional con un equipo internacional experimentado que garantizará que nuestras operaciones cumplan con los más altos estándares de seguridad y servicio al cliente para nuestros huéspedes", concluyó Pacheco.

