Comunicado de prensa de Business Wire: Arajet

Arajet, la aerolínea de bajo costo más reciente de la región del Caribe, anunció hoy que suma dos nuevas rutas a Quito (UIO) y Guayaquil (GYE) desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQ). Estos dos nuevos destinos en Ecuador elevan la red actual de Arajet a 15 destinos en 10 países desde su lanzamiento desde su base en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo, República Dominicana.

Luis Vayas Valdivieso, Vice Minister of Foreign Affairs of Ecuador, Daniela Espinoza, Secretary of Productive Development and Competitiveness of the Municipality of Quito, Milady de Cabral, Ambassador of the Dominican Republic in Ecuador, Víctor Pacheco, CEO of Arajet, Daniel Legarda, Vice Minister of Foreign Trade of Ecuador and Ramón Miró, CEO of Quiport.

Las nuevas rutas de Arajet que conectan Quito y Guayaquil con Santo Domingo son parte del crecimiento de la red de la aerolínea como nueva aerolínea nacional para la República Dominicana, que enfoca en ofrecer a los viajeros dominicanos nuevas opciones de vuelo, tarifas más bajas y mejor servicio.

"Al ofrecer tarifas más bajas al público dominicano, ahora somos capaces de construir y ofrecer viajes aéreos asequibles a nuestros huéspedes. Su respuesta positiva está impulsando la rápida expansión de Arajet. Hemos prometido revolucionar los cielos de la región y queremos asegurarnos de cumplir con esas promesas a nuestros clientes con nuestras tarifas más bajas. Estamos en camino de ofrecer 19 rutas que conecten 11 países de las Américas desde nuestra base en Santo Domingo para finales de 2022", afirmó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

Arajet está haciendo historia al conectar por primera vez Santo Domingo con Quito a través de dos frecuencias semanales los lunes y viernes, y Guayaquil con vuelos los jueves y sábados.

Por el momento, Arajet ofrece un servicio sin escalas desde Santo Domingo hacia:

-- Ciudad de México, Monterrey y Cancún, México

-- San Salvador, El Salvador

-- San José, Costa Rica

-- Ciudad de Guatemala, Guatemala

-- Lima, Perú

-- Cali, Barranquilla y Cartagena en Colombia

-- Saint Marteen, Aruba y Curazao en el Caribe

Arajet inició sus operaciones con cinco nuevos aviones Boeing 737MAX8, y la aerolínea tiene previsto sumar 12 más en los próximos dos años para atender nuevas frecuencias en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, así como 17 nuevos destinos en Estados Unidos y dos en Canadá para apoyar su expansión.

"Estamos conectando con las personas a través de una declaración segura, accesible y orientada al servicio que es única en la región. Estamos construyendo una marca internacional que tanto los dominicanos como los extranjeros aman por igual y reconocen en todo el continente americano. Y estamos entusiasmados por llevar nuestra propuesta de valor y servicio únicos a los aproximadamente dos millones de diásporas dominicanas que viven en Estados Unidos en un futuro próximo", agregó Pacheco Méndez.

Arajet ofrece una tarifa base de 120 dólares, la más baja de la región. La aerolínea ya ha aumentado la cantidad de rutas y la frecuencia a Guatemala, El Salvador y México para atender mejor la creciente demanda de pasajeros.



Arajet es la primera aerolínea de tarifas bajas en la región del Caribe y comenzó a operar en septiembre de 2022 desde su base en el aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo, bajo su certificado de operador aéreo (AOC) de la República Dominicana. Arajet operará una nueva flota de aviones Boeing 737MAX-8 que ofrecen viajes seguros y asequibles desde y hacia la República Dominicana a varios destinos en América del Norte, Central y del Sur, y la región del Caribe. Para obtener más información, visite www.Arajet.com.

