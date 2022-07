Comunicado de prensa de Business Wire: Andes STR

Andes STR y WEG Capital anunciaron el cierre de WEG-Andes Fund I, su fondo inaugural de capital privado inmobiliario. Con apalancamiento, el fondo planea adquirir USD 25 millones en casas Single Family en su primera etapa.

El fondo es el primero de su tipo como un vehículo enfocado exclusivamente en ayudar a inversionistas a obtener exposición a una cartera de propiedades de arriendo a corto plazo (STR por su sigla en inglés, o tipo Airbnb) para las cuales Andes STR brinda el servicio completo al inversionista, buscando, comprando y administrando las propiedades. El fondo se centrará en la compra de propiedades en el área de Orlando, FL, un lugar con una fuerte demanda durante todo el año y con buenos fundamentos a largo plazo.

"Es increíblemente difícil invertir en propiedades de renta a corto plazo a gran escala. Lanzamos Andes STR para utilizar tecnología de punta con el fin de ayudar a inversionistas inmobiliarios disfrutar de los retornos atractivos que pueden entregar los arriendos tipo Airbnb. Este fondo demuestra que los inversionistas quieren invertir en la clase de activos y encuentran atractiva nuestra solución completa y que aprovecha nuestra tecnología", dijo Sebastián Rivas, CEO y fundador de Andes STR.

"Desde que comenzamos las conversaciones con Andes en el tercer trimestre de 2021, hemos estado entusiasmados con la oportunidad de inversión de STR que podríamos brindar a nuestra base de clientes sofisticada y existente", comentó Guillermo Arriagada, socio de WEG Capital. "No podríamos estar más contentos con la tecnología de punta, el perfil de retorno ajustado al riesgo, y el equipo ejecutivo de Andes STR. En este período de turbulencia económica, nuestros clientes han expresado un gran interés en estos activos que brindan protección contra la inflación con gran potencial de retornos altos y excelente protección a la baja".

Matias Duhart, cofundador y gerente de inversiones de Andes STR, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con WEG en nuestro primer fondo institucional y esperamos trabajar con ellos en el futuro. La asociación con WEG fue natural, dadas nuestras conexiones mutuas y la capacidad de conectar inversionistas internacionales sofisticados con propiedades de arriendos a corto plazo. También les gustó nuestro enfoque impulsado por la tecnología, utilizando machine learning para encontrar propiedades que muestren potencial para superar la inversión promedio".

Se prevé que WEG-Andes Fund I se invierta durante este año, y se mantenga invertido en un horizonte de tiempo total de cinco años. Los inversionistas en WEG-Andes Fund I incluyen Family Offices y ejecutivos de la industria financiera de América del Norte y del Sur, así como los fundadores de Andes STR y WEG Capital Partners.

DLA Piper LLP se desempeñó como asesor externo del fondo.

Acerca de Andes STR

Andes STR es una galardona empresa de tecnología de administración de propiedades respaldada por algunas de las firmas de capital de riesgo más grandes y destacadas de EE. UU. Andes está dirigido por un equipo de clase mundial con la misión de revolucionar el mundo de la inversión en activos inmobiliarios mediante la transformación de los arriendos a corto plazo en una clase de activo en la que sea fácil invertir y esté ampliamente disponible. La empresa emplea tecnología patentada para ofrecer a los inversionistas inversiones de arriendos a corto plazo llave en mano y orientadas a la rentabilidad. Andes se fundó en 2021 y tiene su sede en Austin, TX. El equipo tiene experiencia invirtiendo y administrando carteras de arriendos a corto plazo desde 2018 en EE. UU., Canadá y Chile. Para más información, visite https://andstr.com/

Acerca de WEG Capital

WEG Capital es una firma de inversión global con sede en Santiago, Chile, que brinda servicios financieros, asesoría en finanzas corporativas y servicios de gestión de activos. Los socios fundadores tienen más de 20 años de experiencia brindando finanzas corporativas, estrategia de negocios, asesoría de inversión en activos alternativos y estructuración de deuda privada. WEG Capital invierte de manera responsable en nombre de instituciones e individuos con el objetivo de preservar el capital, generar retornos atractivos y generar un impacto positivo para la comunidad. Para más información, visite https://wegcapital.cl/

