Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global anuncia un acuerdo de colaboración con Seeds of Law, un estudio jurídico que ofrece una gama completa de servicios en Bélgica, lo que agrega capacidades legales a su plataforma en el país.

Establecido en 2009 y dirigido por sus socios y cofundadores Leo Peeters y Koen De Puydt, Seeds of Law se especializa en derecho corporativo y comercial, bienes raíces, fusiones y adquisiciones, banca y finanzas, derecho público, insolvencia y litigios. El estudio trabaja con 10 socios y más de 20 profesionales en sus oficinas de Bruselas, Gante y Amberes.

"Ofrecer soluciones innovadoras y estratégicas para que los clientes alcancen sus objetivos es un valor fundamental de nuestra empresa", explicó Leo. "Nuestra colaboración con Andersen Global refuerza aún más el compromiso de nuestro equipo de mantener una ventaja competitiva en la región y ofrecer los mejores servicios de la mejor calidad. Esperamos trabajar con los estudios miembros y colaboradores actuales en la región, así como a nivel mundial".

"Seeds of Law es muy respetado por su experiencia, su conocimiento del mercado y su capacidad para ofrecer a los clientes servicios independientes y sinérgicos", indicó el presidente de Andersen Global y director general de Andersen, Mark Vorsatz. "Bélgica es un mercado clave para nuestra plataforma en Europa, y tanto Leo como Koen y su equipo aportarán capacidades complementarias extraordinarias a nuestra plataforma en la región".

Andersen Global es una asociación internacional de estudios miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por el estudio miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 10 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 343 ubicaciones a través de sus estudios miembro y colaboradores.

