Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global amplía su plataforma en Europa a través de un acuerdo de colaboración con CMF Consulting (CMF), una firma de servicios de valuación en Rumania.

Fundada en 1992, CMF presta una amplia gama de servicios de valuación y asesoramiento comercial en una variedad de sectores, entre ellos, telecomunicaciones, hotelería, cuidado de la salud, farmacéutica, alimentación, ventas minoristas, gas y electricidad, y centrales eléctricas (petróleo, gas, carbón y energías renovables). Al ser una de las primeras empresas de valuación de la región, CMF es líder en el mercado y trabaja en estrecha colaboración con empresas rumanas y clientes internacionales. La firma se especializa en valuaciones de negocios e intangibles; valuaciones inmobiliarias; valuaciones de plantas, maquinaria y equipos; asignaciones de precio de compra; pruebas de deterioro; fusiones y adquisiciones; y estudios de factibilidad.

"Elena y el equipo de CMF gozan de un reconocimiento por su excelente calidad y profundo compromiso con sus clientes y su gente", comentó Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y CEO de Andersen. "La experiencia en valuación de CMF complementa nuestras capacidades de servicio existentes en Rumania y refuerza nuestra plataforma multidisciplinaria en Europa".

La socia directora de CMF, Elena Apostolescu, añadió: "Nuestra colaboración con Andersen Global es un paso estratégico en nuestro desarrollo como proveedor líder de servicios de valuación en Europa. Esperamos trabajar junto con las firmas miembro y colaboradoras de Andersen Global y aprovechar nuestro conocimiento y recursos para mejorar nuestra capacidad de servir a los clientes a nivel mundial".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas conformada por profesionales en el ámbito legal e impositivo de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 13 000 profesionales a nivel mundial y presencia en más de 390 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005199/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.