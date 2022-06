Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global continúa su expansión en el mercado nórdico a través de acuerdos de colaboración con el estudio jurídico con sede en Dinamarca Bachmann/Partners y el estudio jurídico con sede en Finlandia I&O Partners. Sobre la base de las capacidades de las firmas colaboradoras existentes Hellström Law y Unum en Suecia, y Braekhus en Noruega, estas incorporaciones refuerzan la cobertura tributaria y legal integral e integrada de la organización en la región.

Con oficinas en Copenhague y Aarhus, Bachmann/Partners ofrece una amplia gama de servicios que incluyen controversias y consultoría fiscal, IVA, impuestos especiales, derecho fiscal penal, sucesión y planificación patrimonial para individuos de alto poder adquisitivo y oficinas familiares, impuestos internacionales y derecho comercial. Reconocido por The Legal 500 como firma competitiva en la región, Bachmann/Partners fue fundada en 2016 por el socio gerente Christian Bachmann y brinda servicios a clientes locales e internacionales.

"A lo largo de los años, hemos construido nuestra reputación sobre la base de nuestro amplio conocimiento del sector empresarial danés, específicamente nuestra especialización en todos los asuntos relacionados con la legislación fiscal", afirmó Christian. "Esperamos trabajar con las firmas miembro y las firmas colaboradoras de Andersen Global a medida que mantenemos una ventaja competitiva en el mercado y brindamos soluciones integrales a los clientes de todo el mundo".

Establecido en 2015, I&O Partners ayuda a los clientes en áreas que incluyen banca y finanzas, asesoría corporativa, comercial, resolución de disputas, empleo, fusiones y adquisiciones, tecnología IP, reestructuración y patrimonio privado. Dirigido por el socio gerente Andrei Aganimov, el equipo de más de 16 profesionales de la firma trabaja en estrecha colaboración con empresas nacionales e internacionales, así como con clientes privados.

"La empresa ha crecido bastante rápido desde nuestra fundación hace casi siete años y nuestra colaboración con Andersen Global es el próximo paso para nuestro crecimiento y desarrollo", afirmó Andrei. "Nuestra colaboración nos posiciona para aprovechar la fuerza colectiva de una organización global, superar las expectativas de los clientes y brindar un servicio impecable".

"Bachmann/Partners e I&O Partners comparten un fuerte compromiso con el mejor servicio de su clase y la pasión por la administración y la transparencia", comentó Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. "Los equipos serán un gran activo para satisfacer las crecientes necesidades de nuestros clientes y trabajarán de manera sinérgica con las firmas miembro y colaboradoras de Andersen Global a medida que continuamos desarrollando nuestras capacidades en el norte de Europa".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 11 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 360 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220609005298/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.