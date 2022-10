Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global inicia una nueva expansión en la región escandinava mediante un acuerdo de colaboración con el estudio jurídico Lagastod, con sede en Islandia.

Fundado en 1979 y dirigido por el socio gerente Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, el equipo de Lagastod, compuesto por 12 socios, opera desde Reikiavik y trabaja en estrecha colaboración con particulares, familias, empresas, instituciones financieras y organismos gubernamentales. El estudio se especializa en derecho mercantil y de la competencia, propiedad intelectual, litigios y arbitraje, derecho de la propiedad, fiscalidad, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, fondos de pensiones y due diligence.

"Nuestros profesionales se dedican a ofrecer soluciones personalizadas y a servir a los clientes al más alto nivel", dijo Sveinbjörg. "Colaborar con los profesionales afines de Andersen Global refuerza aún más nuestra práctica y significa nuestra dedicación a satisfacer las necesidades de nuestros clientes".

"La incorporación de Lagastod no sólo complementa a nuestros miembros y firmas colaboradoras existentes, sino que también proporciona una valiosa cobertura en la región", dijo el presidente de Andersen Global y CEO de Andersen, Mark Vorsatz. "El compromiso de la firma con el mejor servicio y administración mejora nuestra plataforma global y amplía nuestra presencia en Europa".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro legalmente separadas e independientes compuestas por profesionales fiscales y legales de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta ahora con más de 12.000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 380 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005162/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

