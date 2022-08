Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global continúa su expansión africana con la firma colaboradora Akouna, agregando capacidades tributarias complementarias a su plataforma existente en Chad.

Akouna fue establecida en 2019 por los cofundadores y socios codirectores Theodore Mossengar Milengar, quien anteriormente trabajó en PwC durante más de 10 años, y Leopold Ngarlenan Docdejengar, quien se desempeñó como Ministro de Finanzas y Director de Impuestos Generales en Chad. La firma opera desde N'Djamena y brinda un conjunto de servicios de impuestos integrados a clientes locales y regionales.

"Desde nuestra fundación, hemos establecido una fuerte presencia en el país y trabajamos para satisfacer las necesidades comerciales en constante evolución de nuestros clientes", dijo Theodore. "Nuestra colaboración con Andersen Global es un hito para nuestra firma y demuestra nuestro compromiso con nuestros clientes mientras trabajamos para aumentar nuestro alcance y ofrecer las mejores soluciones de su clase".

"Akouna ha crecido con bastante rapidez a lo largo de los años y establece el estándar de servicio de calidad en el mercado", agregó el presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz. "La experiencia y las calificaciones combinadas de Theodore y Leopold aportan valor y conocimientos inmediatos a nuestra organización, lo que fortalece nuestras capacidades en África y nos posiciona para un mayor crecimiento".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 12 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 370 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220823005110/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.