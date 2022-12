Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global, a través de un Acuerdo de Colaboración con Rolim, una firma de abogados que brinda servicios jurídicos integrales con oficinas en San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte and Brasilia, continúa avanzando en sus esfuerzos de expansión en Brasil y Europa.

Fundada en 1993 por João Dácio Rolim, el socio gerente, el equipo de profesionales de la firma brinda servicios en áreas que incluyen impuestos, energía, telecomunicaciones, litigio comercial, arbitraje y mediación, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, derecho ambiental, contratos, infraestructura, comercio internacional y aduanero, inmobiliario y antimonopolio. Rolim es reconocida en forma continua por Chambers and Partners, IFLR 1000, ITR World Tax, Leaders League y The Legal 500como una de las firmas de abogados de mejor desempeño.

"Nuestro equipo conoce al detalle del panorama comercial actual y mantiene un compromiso con la entrega de soluciones integrales y de calidad a nuestros clientes locales e internacionales", señaló João. "Nuestra colaboración con Andersen Global nos permitirá ofrecer soluciones fiscales y legales holísticas e incomparables a nuestros clientes, fortaleciendo aún más nuestra posición en el mercado".

"João y su equipo han establecido una plataforma competitiva en sus respectivas regiones y comparten nuestro mismo compromiso con la administración", comentó Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. "Su incorporación fortalece la práctica legal de nuestra organización y agrega cobertura en regiones clave, lo que nos permite continuar ayudando a los clientes con sus necesidades comerciales globales de manera transparente".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas compuesta por profesionales legales y fiscales de todo el mundo. Establecida en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 13 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 390 ubicaciones a través tanto de sus firmas miembro como colaboradoras.

