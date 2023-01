Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global continúa ampliando sus iniciativas de expansión en Europa a través de una Acuerdo de Colaboración con CHG Czernich Rechtsanwälte, un estudio jurídico que ofrece servicios integrales, con lo cual logra sumar recursos legales a la presencia existente de la organización en Austria.

Fundada en 1999, CHG brinda servicios legales a empresas de todos los sectores comerciales. La firma trabaja en cinco grupos de práctica especializados que se enfocan en derecho corporativo y comercial, derecho comercial, derecho inmobiliario, derecho público y de adquisiciones, y banca y finanzas. Dirigida por el socio gerente Dietmar Czernich, CHG tiene tres ubicaciones en Austria: Innsbruck, Viena y St. Johann/Kitzbühel.

"Conocemos al detalle las necesidades de nuestros clientes y reconocemos la importancia de ofrecer soluciones integradas a nivel regional y mundial", dijo Dietmar. "A medida que el espacio legal se vuelve más complejo, la colaboración de nuestra firma con Andersen Global nos permite expandir nuestros recursos y mantener nuestra ventaja competitiva en la región para cumplir con las expectativas de los clientes".

El presidente de Andersen Global y CEO de Andersen, Mark Vorsatz, agregó: "Durante más de 20 años, CHG ha perfeccionado un conocimiento legal ejemplar que será ventajoso para nuestro equipo en la región. Su incorporación a nuestra organización global solidifica nuestra huella fiscal y legal integral en Austria".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas compuesta por profesionales legales y fiscales de todo el mundo. Establecida en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 13 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 390 ubicaciones a través tanto de sus firmas miembro como colaboradoras.

