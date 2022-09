Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global fortalece su presencia en Indonesia a través de un acuerdo de colaboración con el bufete de abogados Armila & Rako, con el objetivo de ampliar más la capacidad de la organización de ofrecer un servicio al cliente transparente a través de asistencia legal en el país.

En 2018, los socios cogerentes Eva Armila Djauhari y Michel A. Rako fundaron Armila & Rako luego de fusionar sus bufetes de ese momento con el objetivo de potenciar su alcance y garantizar que sus clientes recibieran un servicio de alta calidad. El bufete ofrece una gama de servicios legales a clientes locales e internacionales, entre ellos ley corporativa y comercial, restructuraciones, litigios comerciales, fusiones y adquisiciones, banca y finanzas, minería y energía, inversiones y reestructuraciones extranjeras.

"Nuestro bufete se enorgullece de ofrecer las mejores soluciones de su clase y de promover una buena administración para garantizar que nuestro personal tenga la información y el conocimiento que les permita mantener una ventaja competitiva en la región", señaló Eva. "Esta colaboración con Andersen Global refuerza nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes soluciones unificadas y e integrales a nivel global".

Mark Vorsatz, presidente y director ejecutivo de Andersen Global, agregó: "Indonesia es un mercado extremadamente importante y viable, ya que representa un área de enorme potencial. La incorporación de la presencia regional y la experiencia de Armila & Rako es clave para nuestros esfuerzos de expansión y nos coloca en una mejor posición para extender nuestro alcance en el mercado asiático".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro legalmente separadas e independientes compuesta por profesionales jurídicos e impositivos de todo el mundo. Fundada en 2013 por Andersen Tax LLC, una firma miembro de los Estados Unidos, Andersen Global ahora tiene más de 12.000 profesionales en todo el mundo y una presencia en más de 380 sedes a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

