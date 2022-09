Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global amplía su presencia en Francia a través del Acuerdo de Colaboración con Squair, aumentando la cobertura en la región europea para satisfacer las necesidades de los clientes de manera impecable.

Olivier Lopez y Damien Gorse establecieron Squair Law en 2019. El equipo de profesionales multidisciplinarios de la firma ofrece amplias capacidades en el derecho de la competencia y del consumidor, litigios y resolución de disputas, fusiones y adquisiciones, R.G.P.D., cumplimiento, impuestos, empleo, propiedad intelectual y tecnología. La firma tiene cinco sitios en el país: París, Nantes, Lyon, Bordeaux y Aix-en-Provence.

"Durante los últimos años, el éxito de Squair proviene de nuestro modelo comercial centrado en el cliente que le da prioridad a la provisión de las mejores soluciones integrales para el cliente", expresó el socio gerente de Squair, Olivier Lopez. "Nos esforzamos por mantener e, incluso, ampliar una fuerte presencia en Francia, y nuestra colaboración con Andersen Global resalta nuestra dedicación para ofrecer a nuestros clientes capacidades sinergéticas integradas más allá de la frontera".

El presidente de Andersen Global y presidente y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz, agregó: "La perspectiva comercial innovadora de Squair y la dedicación del equipo a la administración y los valores esenciales compartidos equipan de la mejor manera a nuestra organización para satisfacer el cambiante panorama comercial. La adición de la firma es significativa para nuestro crecimiento global y proyecta una sólida relación de trabajo entre las firmas miembro y colaboradoras de la región. Nuestra colaboración con Squair ahora le da a nuestra organización global una amplia plataforma jurídica en Europa".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro legalmente separadas e independientes que incluye profesionales del área legal e impositiva en todo el mundo. Andersen Global, establecida en 2013 por la firma miembro de los EE. UU. Andersen Tax LLC, ahora cuenta con más de 12 000 profesionales en todo el mundo y tiene presencia en más de 380 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras.

