Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global extiende su presencia en el Reino Unido a través de un acuerdo de colaboración con la firma de asesoramiento y tasaciones European Valuations, para sumar capacidades de tasación a su plataforma europea.

Con sedes en Londres, Birmingham y Manchester, European Valuations ofrece soluciones de tasación de servicio completo y se especializa en la tasación de activos comerciales y enajenación de bienes. Liderada por Gordon Titley y Dan Edgar, la firma trabaja con clientes en un amplio espectro de industrias, entre ellas prestamista basados en activos, instituciones financieras, firmas de capitales privados, corporaciones y asesores de deuda y reestructuración.

"El trabajo codo a codo con los clientes y un nivel consistente en la calidad de nuestra actividad siempre han sido los componentes centrales de nuestro modelo de negocios", afirmó Gordon. "La colaboración con Andersen Global no hace más que reafirmar nuestro compromiso renovado con el servicio al cliente y con poder convertirnos en el proveedor líder de servicios de tasación en el país y en Europa. Con nuestra experiencia combinada en el mercado y recursos alineados a nivel global, seguiremos ofreciendo soluciones de alta calidad, confiables y personalizables que no harán más que fortalecer las relaciones con nuestros clientes".

"Gordon y su equipo aportan una perspectiva única a nuestro trabajo en la región, además de estar estrechamente alineados con los valores de nuestra firma", indicó Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. "La incorporación de European Valuations es un componente importante en nuestro modelo de servicios multidisciplinario y suma otra ventaja competitiva a nuestro negocio".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro, que son entidades independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales impositivos y legales de todo el mundo. Fundada en 2013 por Andersen Tax LLC, firma miembro de los Estados Unidos, Andersen Global ahora tiene más de 13 000 profesionales a nivel mundial y presencia en más de 390 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

