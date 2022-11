Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Tras la firma de un nuevo Acuerdo de Colaboración con Almenide Avocats, firma con sede en París, Andersen Global suma a su cobertura un mercado fundamental y continúa desarrollando sus capacidades de movilidad global.

Fundada en 2009, Almenide Avocats ofrece a los clientes servicios de recursos humanos y movilidad global, y se especializa en todos los aspectos fiscales y legales de la movilidad internacional, incluyendo seguridad social, compensaciones y beneficios, impuestos individuales, derecho laboral, planes de acciones para empleados y servicios de nómina. La firma, bajo la dirección de Céline Rang, Sébastien Rodriguez y Romain Loire, la firma trabaja en estrecha colaboración con empresas públicas y privadas, desde empresas CAC 40 hasta empresas emergentes.

"Nuestra práctica global ha crecido en forma dinámica en el transcurso del tiempo a medida que trabajamos en estar mejor posicionados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internacionales", señaló Céline. "Frente a la evolución de la economía mundial, la colaboración con Andersen Global nos permitirá brindar un mejor servicio a nuestros clientes de manera fluida. Esperamos generar relaciones comerciales sinérgicas con las firmas miembro y colaboradoras de la organización global".

"El abordaje de Almenide Avocats para proporcionar las mejores soluciones integradas en su tipo complementa nuestras capacidades globales", comentó Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. "El profundo conocimiento del equipo del panorama empresarial francés e internacional proporciona a nuestra organización un conocimiento invaluable y fortalece nuestra creciente práctica de movilidad global".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente autónomas que se compone de profesionales en el sector fiscal y legal en todo el mundo. Establecida en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 13 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 390 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005132/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.