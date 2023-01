Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global potencia su plataforma australiana con un acuerdo de colaboración con la firma de servicios profesionales BoardRoom, por el cual suma tres sedes en Sydney, Melbourne y Brisbane. En los últimos seis meses, la presencia de Andersen en Australia incorporó más de 400 profesionales de diversas disciplinas tras el anuncio de colaboración con Cornwalls hace menos de cuatro meses.

BoardRoom que opera desde hace más de 50 años, les ofrece a sus clientes servicios de contabilidad, nóminas, secretaría corporativa y servicios relacionados, tanto a entidades privadas como públicas. La empresa australiana es una filial de BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd., empresa colaboradora de Andersen Global con presencia en toda la región de Asia y el Pacífico en Singapur, Malasia, China y Hong Kong.

"Nos dedicamos a ofrecer soluciones excepcionales centradas en el cliente e impulsadas por la innovación y la tecnología", declaró Rhett Tregunna, gerente general de Office. "Estamos encantados de sumarnos a nuestros colegas de BoardRoom como firma colaboradora de Andersen Global en la región de Asia Pacífico y mejorar nuestras capacidades globales, trabajando con otras firmas miembro y firmas colaboradoras de la organización".

"La región de Asia y el Pacífico es un mercado importante para nuestra organización internacional y esta colaboración con BoardRoom consolidará aún más nuestra plataforma global como ventanilla única", explicó el presidente de Andersen Global y gerente general de Andersen, Mark Vorsatz. "Rhett y su equipo trabajarán de forma sinérgica con nuestra firma miembro y nuestra firma colaboradora en Australia para prestar un servicio integrado, el mejor de su clase y sin interrupciones".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales y legales de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta en la actualidad con más de 13.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 390 localidades, con sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

