Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global instala capacidades legales y consolida la cobertura internacional en Australia gracias a un acuerdo de colaboración suscrito con el bufete de abogados líder Cornwalls.

Fundado en 1891, Cornwalls presta una gama completa de servicios legales, en particular, de banca y finanzas, corporativos y comerciales, empleo y relaciones industriales, tecnología financiera (fintech), propiedad intelectual, litigios y resolución de disputas, propiedad, reestructuración e insolvencia, impuestos, migración y telecomunicaciones. Dirigido por el director general Levent Shevki, el equipo de la firma está compuesto por casi 100 abogados y ejerce su práctica a lo largo y a lo ancho de Australia.

"Nuestros clientes están en el centro de nuestro modelo de negocio y nuestra prioridad es superar sus expectativas al promover la administración responsable e identificar nuevas oportunidades en el mercado", explicó Levent. "Gracias a nuestra colaboración con Andersen Global, podremos seguir siendo un bufete líder y ampliar nuestras capacidades para prestar el mejor servicio de su clase a nivel regional y mundial".

"Cornwalls es un grupo emprendedor con una metodología innovadora a la hora de ampliar su negocio y mantener una ventaja competitiva en el mercado", aseguró el presidente de Andersen Global y gerente general de Andersen, Mark Vorsatz. "Su incorporación nos permite mantener nuestra posición en la región y nos prepara para seguir creciendo".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales y legales de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ya cuenta con más de 12.000 profesionales en todo el mundo y tiene presencia en más de 380 localidades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

