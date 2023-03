Comunicado de prensa de Business Wire: ANANDA Scientific Inc.

El Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC) y ANANDA Scientific Inc. acaban de anunciar que se ha inscrito el primer paciente en un ensayo clínico aprobado por la FDA que evalúa Nantheia? ATL5, un fármaco en investigación que utiliza cannabidiol con tecnología de administración Liquid Structure? propiedad de ANANDA, para el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT).(Identificador de Clinical Trials.gov NCT05269459)

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005186/es/

Pictured above is principal investigator Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, and Ananda Scientific CEO Sohail Zaidi. (Photo: Business Wire)

La dirección del ensayo corre a cargo del investigador principal, Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, catedrático Reynolds y presidente del Departamento de Ciencias Neurológicas del UNMC, médico jefe de los servicios neurológicos de Nebraska Medicine y médico jefe de los programas clínicos de neurociencias de Nebraska Medicine.

"Nos entusiasma que este importante ensayo esté en marcha", señaló el Dr. Rizzo. "Nuestra colaboración con ANANDA Scientific nos permitirá avanzar en la investigación basada en pruebas de nuevas terapias para la gran población de pacientes con TEPT".

En el equipo de investigación del Dr. Rizzo, participan Jennifer Merickel, PhD, doctora en Neurociencia Cognitiva y profesora adjunta del Departamento de Ciencias Neurológicas del UNMC, y Brigette Soltis-Vaughan, enfermera titulada de práctica avanzada, clínica e investigadora del Departamento de Psiquiatría del UNMC e instructora del Departamento de Ciencias Neurológicas del UNMC.

"La inscripción del primer paciente en nuestro segundo ensayo clínico de TEPT es un hito importante para el programa de desarrollo clínico de ANANDA", explicó Sohail R. Zaididirector ejecutivo de ANANDA. "Estamos muy contentos de asociarnos con el equipo de investigación del UNMC para evaluar nuestro prometedor fármaco para esta afección tan debilitante".

Este estudio clínico de fase II, con doble enmascaramiento, controlado con placebo y aleatorizado, tiene previsto inscribir a 180 participantes para realizar una evaluación rigurosa de la eficacia y la seguridad de Nantheia? ATL5.

ACERCA DE NANTHEIA? ATL5

Nantheia? ATL5es un fármaco en investigación que utiliza cannabidiol con tecnología de administración Liquid Structure? patentada por ANANDA. Los estudios preclínicos y clínicos iniciales demuestran que la tecnología de administración Liquid Structure? de ANANDA [con licencia de Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd, de Jerusalén, Israel] mejora la eficacia y la estabilidad del cannabidiol. Nantheia? ATL5 es un producto para administración oral que contiene 100 mg de cannabidiol por cápsula de gelatina blanda.

ACERCA DEL Centro Médico de la Universidad de Nebraska

Como único centro académico público de ciencias de la salud de Nebraska, el UNMC tiene el compromiso de formar al personal sanitario del siglo XXI, de encontrar curas y tratamientos para enfermedades devastadoras, de proporcionar la mejor atención a los pacientes y de servir al estado y a sus comunidades a través de una labor de divulgación galardonada. El UNMC cuenta con seis facultades, dos institutos y un programa de estudios de posgrado, en los que estudian más de 4400 alumnos en unos 90 programas. Los investigadores del UNMC llevan a cabo investigaciones punteras en ciencias neurológicas, oncología, enfermedades infecciosas y otras áreas clave.

ACERCA DE ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA es una empresa líder de biotecnología que se enfoca en la investigación y es precursora en estudios clínicos de alta calidad para evaluar indicaciones terapéuticas, como el TEPT, el dolor de la radiculopatía, la ansiedad y el trastorno por consumo de opioides (Mt. Sinai, UCLA). La empresa utiliza la tecnología de administración patentada para lograr que los canabinoides y otros compuestos derivados de plantas tengan alta biodisponibilidad, solubilidad en agua y un período de validez estable, y se especializa en la producción de productos farmacéuticos eficaces y de primera calidad. La empresa está ampliando su base de investigación mediante múltiples acuerdos de investigación patrocinada con universidades para diversificar su cartera clínica.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005186/es/

Contacto

Relaciones con la prensa de ANANSA Scientific|Christopher Moore|813 326 4265|media@anandascientific.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.