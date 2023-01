Comunicado de prensa de Business Wire: American Express Company

American Express (NYSE:AXP), en el día de la fecha, reabrió, tras una nueva ampliación, la sala Centurion Lounge en el Aeropuerto Internacional del San Francisco (SFO). Alojada en unos 16 mil pies cuadrados (1486 metros cuadrados), podría decirse que esta sala ahora duplica su tamaño y cuenta, además, con más capacidad de asientos, una nueva barra con degustación de vinos especiales curados por Anthony Giglio, sommelier y director del sector de vinos del Centurion Lounge, además de un nuevo menú de Ravi Kapur, chef ejecutivo de Liholiho Yacht Club de San Francisco.

"Es un gran placer comenzar el nuevo año con la apertura de la sala Centurion Lounge en el Aeropuerto Internacional de San Francisco", afirmó Pablo Rivero, vicepresidente y gerente general de Global Lounge Experiences. "La sala está perfectamente equipada y ofrece opciones excepcionales en comidas, vinos y obras de arte inspirados en el norte de California, con un diseño ideal para que los miembros de la tarjeta se sientan renovados y listos para emprender sus viajes".

Ahora, la sala Centurion Lounge en el SFO cuenta con más espacio disponible para el disfrute de los miembros elegibles de la tarjeta, incluidos dos bares de vinos y áreas de café, baños adicionales, salas de teléfonos privadas, varios espacios de trabajo privados y mucho más. La sala está ubicada en la Terminal 3 en el entresuelo.

VINOSDE ORIGENLOCAL1

La sala presenta un nuevo bar donde los huéspedes podrán disfrutar de degustaciones de vinos especiales, en las que se destacan cuatro vinos regionales seleccionados por Anthony Giglio, un reconocido referente en materia de vinos. El nuevo bar complementa la opción de vinos existente donde los huéspedes pueden degustar vinos de todo California. Las degustaciones de vino rotarán según la temporada. En el día de hoy, comenzará con una degustación de Sonoma Chardonnay y de Napa Valley Cabernet Sauvignon.:

Degustación de Sonoma Chardonnay

-- Gundlach Bundschu Sonoma Coast Chardonnay 2020

-- Head High Sonoma County Chardonnay 2021

-- Sonoma Cutrer Les Pierres Sonoma Valley Chardonnay 2019

-- Walt Sonoma Coast Chardonnay 2019

Degustación de Napa Cabernet Sauvignon

-- Emblem Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

-- Miner Emily's Cuvee Napa Valley Cabernet Sauvignon 2018

-- Critic Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

-- Twenty Rows Napa Valley Reserve Cabernet Sauvignon 2020

"Dado que San Francisco es mundialmente conocido por su vino de clase mundial, el menú de vinos en la sala Centurion Lounge en el Aeropuerto Internacional de San Francisco está completamente dedicado a destacar las uvas locales de California", explicó Anthony Giglio, sommelier y director de vinos de Centurion Lounge. "Para nuestra primera experiencia de degustación de vinos, estoy encantado de presentar dos de las regiones vinícolas más famosas y establecidas de Estados Unidos: Sonoma y Napa Valley".

COMIDA Y DISEÑO DE ALTA GAMA

El salón ofrecerá un nuevo menú de temporada, que celebra a los proveedores del Área de la Bahía, de Ravi Kapurm, chef ejecutivo del Liholiho Yacht Club. El chef, nominado al premio James Beard y nacido en Hawái, continuará brindando su estilo único al Centurion Lounge en SFO con platos inspirados en su linaje y recuerdos familiares, que incluyen muslos de pollo marinados con Kochujang, arroz salvaje y sopa de coco, y vinagre negro y zanahorias baby glaseadas con miel.

Los consumidores aprecian las opciones gastronómicas de primer nivel cuando viajan y visitan las salas VIP de los aeropuertos. Una encuesta reciente de Amex Trendex* encontró que la mayoría de los encuestados (64 %) dijeron que las ofertas de alimentos y bebidas de primer nivel son sus partes favoritas de las salas VIP de los aeropuertos.

La sala exhibirá dos revestimientos en las paredes personalizados, del piso al techo, creados por el artista abstracto Tracie Cheng, y un nuevo diseño interior que se inspira en los viñedos locales, el paisaje y la icónica niebla de San Francisco para brindar a los huéspedes una sensación de relajación.

ACCESO INIGUALABLE

American Express Global Lounge Collection?, con más opciones de salas lounge que cualquier otro emisor de tarjetas de crédito en el mercado y el único emisor de tarjetas de crédito con un salón propio en SFO, es solo una de las muchas formas en que American Express apoya a los miembros durante sus viajes. American Express continúa mejorando la red de Centurion Lounge a través de nuevas ubicaciones y ampliando las salas existentes. American Express ha anunciado planes para abrir nuevas salas VIP en el Aeropuerto Nacional Reagan (DCA) en Washington, D.C. y el Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) en 2023 y 2024 respectivamente.

*METODOLOGÍA AMEX TRENDEX

La encuesta en línea de Amex Trendex se realizó entre el 4 y el 7 de noviembre de 2022, entre una muestra de 2000 adultos con un HHI> 70k+ que viajan en avión al menos una vez al año. Las entrevistas se realizaron en línea. Los resultados de la encuesta completa tienen un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

