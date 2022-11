Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy el lanzamiento de la región de AWS Europa (Zúrich). A partir de hoy, los desarrolladores, las empresas emergentes, los emprendedores y las compañías, así como las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, tendrán aún más opciones para ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en Suiza, utilizando las tecnologías avanzadas de AWS para impulsar la innovación. AWS también publicó un estudio de impacto económico que estima que el gasto de la compañía en la construcción y operación de la nueva región ofrecerá un promedio de más de 2500 trabajos de tiempo completo por año en empresas externas en la cadena de suministros de los centros de datos suizo, con una inversión planificada de $5,9 mil millones (5,9 mil millones de francos suizos) hasta 2036. La región de AWS Europa (Zúrich) también agregará un estimado de $16,3 mil millones (16,3 mil millones de francos suizos) al producto bruto interno (PBI) de Suiza durante los próximos 15 años. Para obtener más información sobre la Infraestructura Global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"Desde empresas emergentes y medianas empresas hasta compañías y organizaciones gubernamentales, miles de organizaciones comerciales, sin fines de lucro y del sector público de toda Suiza están atrayendo a sus usuarios finales y están creciendo a nivel global con el apoyo de AWS", expresó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de servicios de infraestructura de AWS. "Con la nueva región de AWS Europa (Zúrich), tenemos siete regiones de AWS y 21 zonas de disponibilidad en Europa, en Fráncfort, Irlanda, Londres, Milán, París, Estocolmo y ahora, en Suiza. Esta es una continuación de nuestra inversión para apoyar a clientes de todo tipo, ayudar a las empresas emergentes a escalar y crecer, permitir el desarrollo de habilidades técnicas y ayudar a las organizaciones a crear aplicaciones basadas en la nube que reinventan los servicios para los usuarios finales".

"Estamos encantados de que AWS siga invirtiendo en Suiza, permitiendo nuevas posibilidades para que las empresas y los ciudadanos aprovechen las tecnologías innovadoras en la nube", manifestó Dieter Egli, consejero del gobierno y director del Departamento de Economía y Asuntos Interiores del cantón de Aargau, Suiza. "La inauguración de la nueva región de infraestructura de AWS es un hito clave para las empresas de nuestra región y la agenda de transformación digital que promocionará y acelerará aún más la rápida introducción de las nuevas soluciones digitales en nuestro sitio de tecnología e ingeniería en el centro de Europa".

Con el lanzamiento de la región de AWS Europa (Zúrich), AWS cuenta con 90 zonas de disponibilidad en 28 regiones geográficas, y planes anunciados para lanzar 21 zonas de disponibilidad más y otras siete regiones de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda, España y Tailandia. Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas y separadas. La región de AWS Europa (Zúrich) consiste en tres zonas de disponibilidad y es la séptima región de AWS en Europa. Las zonas de disponibilidad están ubicadas lo suficientemente lejos unas de otras para respaldar la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad con el objeto de lograr una tolerancia a fallos aún mayor. El lanzamiento de la región de AWS de Europa (Zúrich) permitirá a los clientes locales con requisitos de residencia de datos almacenar sus datos en Suiza de manera segura y, al mismo tiempo, ofrecer a los clientes una latencia aún menor en todo el país.

AWS planea invertir aproximadamente $5,9 mil millones (aprox. 5,9 mil millones de francos suizos) en Suiza durante los próximos 15 años en toda la nueva región de AWS Europa (Zúrich). Esta inversión incluye gastos de capital en la construcción de centros de datos, gastos operativos relacionados con los costos continuos de servicios públicos e instalaciones, y la compra de bienes y servicios de empresas regionales. También se estima que la inversión ofrecerá un promedio de más de 2500 trabajos anualmente durante este tiempo. Estos trabajos, que incluyen construcción, mantenimiento de instalaciones, ingeniería, telecomunicaciones y puestos de trabajo dentro de una economía más amplia del país, serán parte de la cadena de suministro de AWS en Suiza. También se estima que la construcción y funcionamiento de la infraestructura de AWS en Suiza agregará más de $16,3 mil millones (aproximadamente 16,3 mil millones de francos suizos) al PBI de Suiza durante los próximos 15 años.

Los clientes dan la bienvenida a la región de AWS Europa (Zúrich)

Más de 10 000 clientes de Suiza se unen a los millones de clientes activos que utilizan AWS cada mes en más de 190 países de todo el mundo. Entre las grandes y pequeñas empresas de Suiza que utilizarán AWS para ejecutar sus cargas de trabajo de misión crítica para generar ahorros de costos, acelerar la innovación y acelerar el tiempo de comercialización se incluyen Buildigo, Clariant, Crisalix, Datwyler, Dentsu Tracking, Explora Journeys, Fisch Asset Management, GSR Zug, Helvetia Group, Hexagon, Hilti, Idorsia, iNovitas, Invit Travel, iptiQ, Klarpay, Kudelski Group, lastminute.com, Neue Zürcher Zeitung, OC Oerlikon Corporation AG, Partners Group, Richemont, Ringier, Swiss Marketplace Group, Swiss Re, Swisscom, Syngenta, Ubique, u-blox y Zurich Insurance Group. Entre las principales empresas emergentes del país que desarrollarán sus negocios en AWS para escalar con rapidez y expandir su alcance geográfico en minutos se incluyen ANYbotics, Edgelab, FemTec Health (ex-AVA), flovtec, GenomSys, holo|one, RetinAI, Smallpdf, SonarSource y Verity. Entre las organizaciones del sector público que utilizan AWS para transformar los servicios que brindan a los ciudadanos suizos se incluyen AI Center en Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich), BERNMOBIL, EF Education First, Radiotelevisione svizzera (RSI), la Oficina Federal Suiza de Topografía (Swiss Federal Office of Topography) (Swisstopo) y Swiss Post.

Como una de las empresas químicas especializadas líder en el mundo, Clariant aborda los desafíos clave que incluyen eficiencia energética, materia prima renovable, movilidad sin emisiones y conservación de los recursos finitos. Entre 2020 y 2022, Clariant migró sus centros de datos regionales de todo el mundo a AWS. "Al decidir trasladar los servicios gestionados en los sitios a la nube, buscamos una solución económica pero ágil para apoyar a nuestro modelo comercial, así como también las actividades de fusiones y adquisiciones. AWS nos permitió construir una infraestructura más segura, mejorar la calidad y velocidad de aprovisionamiento, y estandarizar y consolidar nuestro modelo de servicio. Desde que migramos a AWS, hemos reducido los costos globales de los centros de datos en un 27 % y hemos creado un nuevo equipo de competencia en la nube interno solo en dos años", manifestó Ali Khosravi, director de operación global de tecnología de Clariant. "Como una empresa global líder en el mundo que opera fuera de Suiza y ejecuta en la nube, le damos la bienvenida al lanzamiento de la nueva región de AWS Europa (Zúrich) para atender aún mejor las necesidades de nuestras empresas y clientes de todo el mundo".

iNovitas, principal proveedor suizo de servicios de imágenes basados en la nube ofrece un entorno de imágenes panorámicas 3D georreferenciadas de alta resolución (imágenes de calles en 3D) para simplificar el mantenimiento y la gestión de la infraestructura. "Elegimos a AWS como nuestro proveedor en la nube de preferencia desde un primer momento, dado que ofrecía la mejor confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad necesarias para desarrollar y ejecutar nuestros servicios", dijo Joel Burkhard, director de tecnología de iNovitas. "Desde que abrimos la empresa en 2011, hemos confiado en los servicios de AWS, tales como Amazon S3 y Amazon EC2 para construir y escalar nuestra empresa generada en la nube y digitalizar más de 77 000 kilómetros de calles, 11 000 kilómetros de vías férreas y 200 kilómetros de bancos de ríos en toda Suiza, Alemania, Austria y Suecia, que dio como resultado el proceso y almacenamiento de más de 2,6 petabytes de datos de imágenes. Para una pequeña empresa con limitados recursos de tecnología como la nuestra, los beneficios de AWS son atractivos. Usar a AWS nos permite innovar con rapidez y acceder a tecnologías de aprendizaje automático, tales como Amazon Rekognition para análisis de imágenes y video que, de otro modo, no estarían a nuestra disposición o serían demasiado costosas. La nueva región de AWS genera flamantes oportunidades para que podamos atender a más clientes, especialmente aquellos que prefieren mantener sus datos guardados en Suiza".

Richemont, el grupo de productos de lujo global, dueño de las marcas Cartier, Montblanc, IWC Schaffhausen y Van Cleef & Arpels, trasladó toda su infraestructura de tecnología de la información (TI) empresarial, que incluye 120 puestos de SAP, a AWS, su proveedor de servicios en la nube de preferencia. "AWS, con su profundidad y amplitud de servicios, nos permite brindar a nuestros clientes nuevas experiencias digitales más rápidas, que incluyen servicios de tiendas en línea y de estilo personalizados, videoconsultas que presentan programas de moda para los gustos de los compradores y ofertas personalizadas para tener un acceso anticipado a los nuevos artículos antes de que lleguen a las tiendas", comentó Kim Hartlev, director de información del grupo en Richemont. "Nos complace que AWS haya traído una nueva región de infraestructura a nuestro mercado doméstico en Suiza porque será un refuerzo importante para escalar, seleccionar y personalizar aún más las experiencias de compras para nuestros clientes".

Swisscom, una empresa de telecomunicaciones líder en Suiza, eligió a AWS como su proveedor de servicios en la nube de preferencia para acelerar su estrategia de transformación digital y apoyar su traslado hacia una red 5G construida para la nube. Swisscom también es socia de AWS con una experiencia profunda técnica e industrial que ayuda a las empresas suizas a trasladar a la nube y a adoptar tecnologías avanzadas. "Nuestros clientes siempre han confiado en Swisscom para conectarlos con el mundo usando la mejor tecnología disponible", expresó Frank Dederichs, director de información de la tecnología de Swisscom. "Hemos disfrutado de una relación exitosa con AWS durante varios años, no solo como proveedor de tecnología y servicios en la nube, sino también como un socio inspirador y confiable, que entrega servicios en la nube de primera categoría a nuestros clientes comerciales. La inauguración de la nueva región de AWS Europa (Zúrich) con los mismos altos niveles de protección de datos, privacidad del usuario y cumplimiento normativo que sus otras regiones en todo el mundo es una gran noticia para nosotros y para todas las empresas de tecnología en Suiza".

Swisstopo, la agencia federal de cartografía de Suiza, adoptó AWS en 2010 para potenciar sus sistemas y servicios de información geográfica digital para más de 80 000 usuarios diarios en todo el país. "Gracias al aprovisionamiento automático, pudimos expandir de manera horizontal a demanda y lograr una reducción en el tiempo de configuración del hardware de 10 semanas a menos de una hora", dijo Hanspeter Christ, director de GeoIT en Swisstopo. "La nueva región de AWS abrirá nuevas posibilidades para brindarle a los usuarios un acceso incluso más rápido a nuestros servicios y las mejores experiencias en su clase con una elección adicional para hospedar datos en Suiza".

Verity, fundada en 2014, una empresa emergente de tecnología desafiante ofrece un sistema de gestión de inventarios automatizado impulsado por drones autónomos, que establece una nueva norma para los minoristas de grandes dimensiones, proveedores de logística de terceros y fabricantes. "Nuestro sistema utiliza drones para recopilar y procesar datos de inventario precisos al límite -hasta 10 gigabytes por vuelo por dron- y utiliza AWS para transferir datos a la nube", manifestó Raffaello D'Andrea, fundador de Verity. "Gracias a la capacidad de identificar discrepancias entre los datos guardados en un sistema de gestión de depósito del cliente y en el que el inventario realmente está o no está en el depósito, los clientes obtienen información valiosa que permite una mayor eficacia operativa y ayuda a reducir los costos de fuerza laboral y equipos, elimina errores e interrupciones, y reduce residuos y emisiones de CO2. Las API potentes y los servicios gestionados de AWS nos han ayudado a llevar el negocio al próximo nivel y escalar con rapidez. Verity, utilizando los servicios de tecnología de AWS, está haciendo que el depósito con cero margen de error sea una realidad para nuestros clientes".

Los socios de AWS con sede en Suiza también le dan la bienvenida a la región de AWS Europa (Zúrich)

La AWS Partner Network (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y APN ayuda proporcionando soporte comercial, técnico, de comercialización y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los SI de AWS, socios de consultoría, y los ISV ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de nube de los clientes. Como ejemplos de socios de AWS con sede en Suiza se incluyen 1plusX (una empresa de TripleLift), Amanox Solutions, amazee.io, Appway, Avaloq, Beekeeper, BSI, copebit, crealogix, dbi services, ELCA Cloud Services SA, Finnova, Ingram Micro, Nexthink, Secutix, SmartWave, SoftwareONE, Swisscom, TD SYNNEX, Trivadis, WebGate Consulting y Zühlke Technology Group. Para obtener la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

ELCA Cloud Services SA, conocida como ELCA, se enfoca en servicios gestionados en la nube y en el lugar de trabajo y forma parte del ELCA Group, uno de los mayores proveedores de TI de servicio completo independiente de Suiza. "La inauguración de la nueva región de AWS es un momento fundamental en la aceleración de la transformación e innovación de las empresas suizas, específicamente, aquellos que están en sectores altamente regulados, tales como los servicios financieros, la atención médica y el gobierno. Para ELCA es clave poder beneficiarse de la cartera de la nube de AWS en Suiza para ayudarnos a atender mejor las necesidades de nuestros clientes", manifestó Maxime Claux, vicepresidente de ELCA. "La nueva región de AWS aportará todo el potencial de la nube para las organizaciones del sector público de Suiza, empresas medianas y de gran tamaño. Les permitirá implementar aplicaciones de manera segura, aumentar la eficacia, mejorar el rendimiento y cumplir con los requisitos de residencia de datos. La inversión permanente de AWS también ayudará a ELCA a expandir nuestro negocio y a capacitar profesionales en la nube a nivel local para poder brindar más apoyo a los esfuerzos de transformación digital de Suiza".

SoftwareONE es un líder global en software y gestión de carteras en la nube con más de 9000 expertos en tecnología en más de 90 países que brinda soluciones de tecnología en la nube y software de extremo a extremo. "Al igual que AWS, SoftwareONE ha sido pionera en darle forma a la manera en que los clientes implementan la tecnología e innovan en todo el mundo. Nos enorgullece trabajar de manera estrecha con AWS para ayudar a los clientes a fortalecer su confiabilidad, flexibilidad, escalabilidad, seguridad y cumplimiento en la nube", dijo Reinhard Waldinger, presidente de SoftwareONE EMEA (Europa, Oriente Medio y África). "Como una compañía global con sede en Suiza, le damos la bienvenida al crecimiento continuo y la inversión que AWS está haciendo en la región, dado que demuestra cuán importante es Suiza en el espacio de la tecnología a nivel mundial. Esperamos con ansias empoderar a nuestros clientes con la escala y agilidad de AWS Cloud para cumplir y crecer más a la vez que mejoran la seguridad y las habilidades en la nube".

Inversión de AWS en Suiza

Las empresas suizas se encuentran entre las primeras que adoptaron los servicios en la nube en Europa y, a medida que la cantidad de clientes suizos crecen, también lo hace la presencia de AWS en el país. La nueva región de AWS Europa (Zúrich) es la última de las inversiones en curso de AWS en Suiza. A fin de apoyar su veloz crecimiento de la base de clientes en todo el país, AWS abrió dos oficinas en Suiza, Zúrich (2016) y Ginebra (2017), y creó nuevos puestos de trabajo que incluyen expertos técnicos, arquitectos de soluciones, gerentes de cuentas técnicas, gerentes de socios, ingenieros en sistemas y expertos de servicios profesionales.

AWS estableció puntos de presencia en Zúrich (2017 y 2019), conectando a Suiza a la red troncal de AWS y ofreciendo a los clientes acceso a los servicios de AWS como Amazon CloudFront y AWS Direct Connect, entre otros. Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones (API) a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia. AWS Direct Connect permite a los clientes establecer conectividad privada entre AWS y sus centros de datos, oficina o entorno de colocación. Esto puede reducir los costos de la red, aumentar el rendimiento del ancho de banda y brindar una experiencia de red más uniforme.

En diciembre de 2019, AWS lanzó AWS Outposts en Suiza. AWS Outposts ofrece a los clientes y socios de Suiza acceso a los mismos servicios de infraestructura de AWS, API y herramientas a prácticamente cualquier centro de datos, espacio de colocación o instalación local para una experiencia híbrida verdaderamente uniforme. AWS Outposts permite a los clientes y socios ejecutar servicios clave de AWS en sus propios centros de datos, mientras se conectan a una gama más amplia de servicios en la infraestructura global de AWS.

AWS continúa invirtiendo en la mejora de las habilidades de los desarrolladores locales, los estudiantes y la próxima generación de líderes de TI en Suiza a través de programas como AWS re/Start, AWS Academy y AWS Educate. Estos programas ayudan a los estudiantes de todos los orígenes y experiencias a prepararse para las carreras en la nube. Desde cursos de educación superior hasta programas de capacitación de tiempo completo y contenido de aprendizaje a su propio ritmo, los programas educativos de AWS ofrecen acceso a las habilidades necesarias para comenzar o hacer crecer una carrera en la nube. Varias universidades de Suiza, entre las que se incluyen la Fachhochschule Luzern, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) y Technische Berufsschule Zürich, han ofrecido cursos de la AWS Academy como parte de sus programas de estudios. Hasta la fecha, 32 instituciones suizas participaron en el programa de AWS Academy y ofrecieron 16 clases en 2022.

Como parte de su programa de AWS re/Start, AWS colabora con los prestadores de educación y capacitación de Suiza, por ejemplo, Powerhouse Lausanne y Powercoders en programas dirigidos a las personas desempleadas o subempleadas. Los programas preparan a las personas sin experiencia técnica para carreras en la nube y los conecta con potenciales empleadores.

AWS ha colaborado con la asociación ICT Berufsbildung Schweiz durante varios años para impartir educación vocacional y capacitación a los trabajadores suizos. En 2020, AWS dio apoyo a la asociación en sus esfuerzos por reelaborar el programa de estudios nacional de TI ayudándolos a desarrollar nuevos módulos sobre la nube que se han enseñado a cada aprendiz de TI suizo (3000 por año) desde 2021.

Para continuar promoviendo la iniciativa empresarial en Suiza, AWS ofrece a las empresas emergentes y pequeñas empresas soporte a través del programa AWS Activate. Este programa proporciona acceso a orientación y tiempo individual con expertos de AWS, capacitación basada en la web, laboratorios de autoaprendizaje, soporte al cliente, ofertas de terceros y oportunidad para acceder a hasta $100 000 en créditos de servicio de AWS, todo sin costo. AWS también trabaja con inversores de capital de riesgo, los aceleradores de empresas emergentes y las incubadoras para ayudar a que las empresas emergentes crezcan en la nube. En Suiza, esto incluye promover la iniciativa empresarial, tales como la Asociación de Empresas Emergentes de Suiza (Swiss Startup Association) y Swisspreneur, así como también firmas de capital de riesgo como btov, F10, Redalpine, Verve Ventures y Wingman Ventures para respaldar el rápido crecimiento de las empresas de su cartera.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se compromete a transformarse en una empresa más sostenible y a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas las operaciones para 2040, 10 años antes de los objetivos del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer signatario en 2019. Como parte de su compromiso con el Climate Pledge, Amazon está estableciendo una ruta para abastecer sus operaciones con energía totalmente renovable para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030. Amazon, el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo, a finales de 2021 alcanzó el 85 % de energía renovable en todas sus empresas. Para obtener más información sobre este enfoque, consulte la metodología pública de Amazon. Las organizaciones que mueven las cargas de trabajo de cómputo a AWS pueden beneficiarse del efecto neto de los esfuerzos de sostenibilidad de Amazon para reducir su huella de carbono. En comparación con los recursos de computación de la empresa promedio europea, la infraestructura de AWS es hasta cinco veces más eficiente desde el punto de vista energético.

Acerca de Amazon Web Services

Durante más de 15 años, Amazon Web Services ha sido la oferta de servicios en la nube más completa y con mayor adopción del mundo. AWS ha estado expandiendo sus servicios constantemente para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo en la nube y ahora cuenta con más de 200 servicios completos relacionados con cómputos, almacenamiento, bases de datos, redes, analítica, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (Internet of Things, IdeC), servicios móviles, seguridad, servicios híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), desarrollo y aplicación de medios, despliegue y gestión desde 90 zonas de disponibilidad en 28 regiones geográficas, con planes anunciados para 21 zonas de disponibilidad más y otras siete regiones más de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda, España y Tailandia. Millones de clientes, como las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para impulsar su infraestructura, facilitar su agilidad y reducir los costos. Para obtener más información acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más orientada al cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar más seguro para trabajar del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras en 1-clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología de compra sin pasar por caja (Just Walk Out), Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las innovaciones pioneras lanzadas por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

