Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy el lanzamiento de su segunda Región de infraestructura de AWS en India, la Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad). A partir de hoy, los desarrolladores, las empresas emergentes, los emprendedores y las compañías, así como las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, tendrán aún más opciones para ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en India. Los clientes tendrán acceso a tecnologías avanzadas de AWS para impulsar innovación, entre las que se incluyen analítica, seguridad, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA). Para obtener más información sobre la Infraestructura Global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"El lanzamiento de la Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad) apoya la transformación digital de India y forma parte de nuestra inversión a largo plazo en el país desde la apertura de nuestra primera oficina en 2011. Clientes y socios en India ahora tendrán infraestructura regional adicional para implementar aplicaciones con mayor resiliencia, disponibilidad y con una latencia aún menor", expresó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de servicios de infraestructura de AWS. "Estamos orgullosos de invertir en el futuro de la comunidad y fuerza laboral tecnológica india, y tenemos el compromiso de ayudar a las organizaciones de todos los sectores a aumentar la agilidad e impulsar la innovación".

"Como parte de la visión de la economía digital de $1 billón del primer ministro Narendra Modi, la 'nube india' está destinada a la gran expansión e innovación. Los centros de datos son un elemento importante del ecosistema digital. La inversión de AWS en la expansión de sus centros de datos en India es un avance bienvenido que ayudaría a catalizar la economía digital de India", manifestó Shri Rajeev Chandrashekhar, ministro estatal para Electrónica e Informática y para Desarrollo de Habilidades e Iniciativa Empresarial. "La próxima Política Nacional de Centros de Datos y la Nube del Gobierno de India visualiza un aumento importante en la capacidad de cómputos de la nube de India de los 565 MW actuales a más de 2565 MW en el futuro cercano. Esperamos con ansias centros de datos más sostenibles y ecológicos para empoderar la economía en expansión de India".

"Le damos la bienvenida al compromiso de AWS de invertir aproximadamente 36 300 crores de INR en la Región de AWS en Hyderabad, que fortalece la posición de Telangana como un centro de distribución progresivo de centro de datos en India", mencionó Shri K. T. Rama Rao, ministro para Informática (TI), Industrias y Comercio, Gobierno Municipal y Desarrollo Urbano del Gobierno de Telangana. "Reconocemos el poder de la informática en nube, que es el motivo por el cual hemos colaborado con AWS para mejorar la gobernanza electrónica, atención médica y operaciones municipales para beneficiar a los ciudadanos de Telangana. Estamos encantados de que la nueva Región de AWS en Hyderabad estimulará más innovación y crecimiento para muchas compañías, empresas emergentes y organizaciones del sector público en India".

Con el lanzamiento de la Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad), AWS ahora cuenta con 96 zonas de disponibilidad en 30 regiones geográficas, y planes anunciados para lanzar 15 zonas de disponibilidad más y otras cinco regiones de AWS en Australia, Canadá, Israel, Nueva Zelanda y Tailandia, Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas y separadas. La Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad) consta de tres zonas de disponibilidad y se suma a la región ya existente de AWS de Asia Pacífico (Bombay), que abrió en junio de 2016. Las zonas de disponibilidad están ubicadas lo suficientemente lejos unas de otras para respaldar la continuidad del negocio de los clientes, y lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad con el objeto de lograr una tolerancia a fallos aún mayor. El lanzamiento de la Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad) permitirá a los clientes locales con preferencias de residencia de datos almacenar sus datos en India de manera segura y, al mismo tiempo, ofrecer a los clientes una latencia aún menor en todo el país.

AWS planea invertir un estimado de $4,4 mil millones (aprox. 36 300 crores de INR) en India hasta 2030 a través de la nueva Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad), que incluye gastos de capital en la construcción de centros de datos, gastos operativos relacionados con los costos continuos de servicios públicos e instalaciones, y la compra de bienes y servicios de empresas regionales. También se estima que la inversión ofrecerá un promedio de más de 48 000 trabajos de tiempo completo anualmente en empresas externas durante este tiempo. Estos trabajos serán parte de la cadena de suministro de AWS en India, que incluirá puestos de trabajo en la construcción, el mantenimiento de instalaciones, la ingeniería, las telecomunicaciones y en la economía del país en general. También se estima que la construcción y operación de la Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad) agregue aproximadamente $7,6 mil millones (aprox. 63 600 crores de INR) al producto bruto interno de India para 2030.

Los clientes dan la bienvenida a la Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad)

Cientos de miles de clientes de India se unen a los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países de todo el mundo. Entre las empresas de India que eligen a AWS para acelerar los tiempos en el mercado e innovar se incluyen Angel One Limited, Ashok Leyland, Axis Bank, Bajaj Capital, Broadridge, Dr. Reddy's Laboratories, Edelweiss, HDFC Bank, HDFC Life, RBL Bank, Tata Elxsi y Titan. Los clientes del sector público indio utilizan a AWS para reducir costos, facilitar la agilidad, innovar con más rapidez y atender mejor a los ciudadanos de la región. Estos clientes incluyen 21K School, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Common Service Centers, CropIn,Digital India Corporation (MeitY),EnglishHelper, Gobierno de Telangana, Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited, NITI Aayog, PhysicsWallah, Prasar Bharati News Services, TraceX, Universidad de Delhi, upGrad y Whrrl. Las empresas emergentes, que incluyen a Acko General Insurance, Chingari, epiFi, Fibe, INDMoney, Jupiter, Lendingkart y Loco, están construyendo sus negocios sobre AWS para escalar rápidamente y expandirse en todo el mundo.

Acko está considerada como la primera empresa de seguros generales de India construida para la nube. "Desde nuestro inicio en 2016, hemos ejecutado toda nuestra plataforma sobre AWS, que nos permite escalar rápidamente para atender a más de 50 millones de clientes que buscan tener experiencias de seguros sin ningún problema", comentó Vishwanath Ramarao, director de tecnología y producto de Acko. "Estamos obsesionados con hacer que [contratar] seguros sea sin esfuerzos. El lanzamiento de la nueva Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad) nos permitirá ejecutar aplicaciones en múltiples centros de datos altamente disponibles en India para ofrecerle a los clientes experiencias sin problemas a la vez que apoyamos nuestras ambiciones de crecimiento".

Axis Bank, en la actualidad el tercer banco del sector privado más grande de India, ofrece un amplio espectro de servicios financieros que abarcan corporaciones de mediana y gran envergadura, pequeñas y medianas empresas, agricultura y empresas minoristas. "Con AWS como nuestro principal proveedor en la nube, hemos migrado con éxito más de 70 aplicaciones a la nube, que incluye ofertas digitales, tales como plataformas de compromiso de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Tenemos planificado migrar el 70 % de nuestras cargas de trabajo locales a la nube en los próximos dos años", expresó Avinash Raghavendra, presidente y director de informática de Axis Bank. "Le damos la bienvenida al lanzamiento de la segunda Región de AWS en India, que nos permitirá expandir aún más la disponibilidad de nuestras aplicaciones bancarias a los clientes, a la vez que aseguramos que sus datos permanezcan a nivel local".

PhysicsWallah es una plataforma educativa en India que ofrece programas de estudio integrales y asequibles a alumnos de escuela media y superior, y para exámenes de ingreso a títulos nacionales. "Hemos colaborado con AWS desde 2020 y usamos servicios, tales como Amazon CloudFront, AWS Elemental y Amazon Redshift para ofrecer de manera segura y sin problemas nuestras clases por video a más de 6 millones de alumnos en toda India", dijo Prateek Maheshwari, cofundador de PhysicsWallah. "Dado que el compromiso del usuario en todas nuestras aplicaciones, sitio web y canal de YouTube sigue creciendo en todo el país, una segunda Región de AWS en India nos permitirá seguir escalando y ofrecer aún menos latencia para los alumnos que acceden a nuestra plataforma".

Tata Elxsi es proveedor líder a nivel mundial de servicios de diseño y tecnología en varias industrias, que incluyen los sectores automotores, de medios de comunicación y atención médica. Tata Elxsi, parte del grupo Tata Group, tiene más de 12 000 diseñadores, ingenieros y tecnólogos que trabajan en más de 36 oficinas a nivel global. "En Tata Elxsi, apoyamos a nuestros clientes en reimaginar sus productos y servicios aplicando el pensamiento del diseño y usando tecnologías innovadoras. Anteriormente, nuestra infraestructura en las instalaciones restringía nuestras capacidades para ofrecer al cliente experiencias y servicios diferenciados de alto rendimiento de manera continua. Nos embarcamos en nuestro proceso de digitalización con AWS y migramos a la nube varios procesos críticos para la empresa, entre los que se incluyen nuestros productos de software específicos para el sector, plataformas y proyectos de I+D", comentó Nitin Pai, director de estrategia y director de mercadeo de Tata Elxsi. "La infraestructura de la nube robusta de AWS y los servicios asequibles nos permiten lanzar nuevas soluciones innovadoras, escalar según las necesidades de los clientes y poder cumplir en las diferentes jurisdicciones. El lanzamiento de la segunda Región de AWS en India nos ofrece un refuerzo bienvenido para que facilitemos una mayor resiliencia comercial".

Los socios de AWS con sede en India también le dan la bienvenida a la Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad)

La AWS Partner Network (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y APN ayuda proporcionando soporte comercial, técnico, de comercialización y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los SI de AWS, socios de consultoría, y los ISV ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de nube de los clientes. Entre los ejemplos de los socios de AWS con sede en India se incluyen: Biz2credit, BlazeClan, BluePi, Capillary, Cloud Kinetics, Darwinbox, Dataevolve Solutions, Deloitte, Gupshup, Hostin, Infosys, Manthan, Minfy Technologies, Powerupcloud, Progressive Infotech, Redington, Tata Consultancy Services, Trigyn Technologies, Umbrella Infocare y Wipro. Para obtener la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

Minfy, integrador de sistemas construidos en la nube, es un socio de servicios principal de AWS, con sede en India y con oficinas en el sudeste asiático, Estados Unidos y Australia. Desde 2016, Minfy ha ayudado a más de 320 clientes del sector público y comercial a innovar y transformarse digitalmente en la nube. "Minfy trabaja con muchas empresas, gobiernos estatales y grandes organizaciones del sector público en India, que incluye National Skill Development Corporation, Dalmia Bharat, Exidelife, BookMyShow, MapmyIndia y Tata Trusts, que construyen y ejecutan sus ofertas de servicio en escala", manifestó Vikram Manchanda, presidente y director ejecutivo de Minfy. "Dado que muchos de nuestros clientes gestionan datos de ciudadanos altamente confidenciales, necesitamos cumplir con estrictos requisitos de gobernanza y seguridad de datos cuando migramos sus cargas de trabajo a la nube. La Región de AWS de Asia Pacífico (Hyderabad) nos ayudará a cumplir con estos requisitos con confianza a la vez que entregamos soluciones altamente confiables y disponibles que ayudan a los clientes a mejorar la calidad de la entrega de sus servicios para los ciudadanos con nuestras profundas capacidades tecnológicas en las áreas de atención médica, ciencias biológicas, servicios financieros, energía y sostenibilidad".

Compromiso con la sostenibilidad

Como parte de The Climate Pledge, Amazon se compromete a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas sus empresas para 2040, y está estableciendo una ruta para abastecer sus operaciones con energía totalmente renovable para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030. Amazon es el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo, y a fines de 2021 alcanzó el 85 % de la energía renovable en todas sus empresas. En septiembre, Amazon anunció su primer proyecto de energía renovable a escala de servicios públicos en India, 420 megavatios (MW) de capacidad combinada en los tres parques de energía solar ubicados en el estado de Rayastán. Una vez que estén en pleno funcionamiento, estos proyectos solares tendrán una capacidad combinada para generar 1 076 000 de megavatios de horas de energía renovable por año, suficiente para abastecer a más de 360 000 hogares de tamaño promedio en Nueva Delhi anualmente (basado en el consumo promedio de energía por hogar indio de 250 kilovatios de hora según Statista). En la actualidad, Amazon tiene 57 proyectos de energía renovable en todo Asia Pacífico.

