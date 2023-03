Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy que planifica lanzar una región de infraestructura de AWS en Malasia. La nueva Región de AWS le brindará a los desarrolladores, las empresas emergentes, los emprendedores y las compañías, así como a las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, más opciones para poder ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en Malasia. Como parte de su compromiso con la región, AWS planifica invertir $6 mil millones (aprox. MYR 25,5 mil millones) en Malasia para 2037. Para obtener más información sobre la Infraestructura Global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"AWS se ha comprometido con la inversión de tecnología internacional más grande hasta la fecha en Malasia, que hará avanzar nuestra visión de Malaysia Madani de una economía altamente capacitada, innovadora, próspera y sostenible", expresó el primer ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. "Llevar acceso a la infraestructura de AWS de clase mundial, tecnologías avanzadas y programas de habilidades en la nube a Malasia ofrecerá oportunidades para las empresas locales de todos los tamaños a construir y expandirse a nivel global, cultivar fuerza laboral altamente capacitada, fortalecer la creación de nuevos trabajos y brindar crecimiento económico a largo plazo. El anuncio de hoy es un voto de apoyo al liderazgo de Malasia en la economía digital global, y esperamos profundizar nuestra colaboración con AWS para avanzar en las ambiciones de estar primero en la nube de nuestra nación".

"La nueva Región de AWS refleja nuestro profundo compromiso a largo plazo para con los clientes y las organizaciones de Malasia, así como también nuestro compromiso de servir la creciente demanda considerable para los servicios en la nube en todo el Sudeste Asiático. Tenemos el orgullo de apoyar la transformación digital de Malasia con los niveles más altos de seguridad y fiabilidad disponibles en la infraestructura en la nube de AWS", manifestó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura en AWS. "Esperamos ayudar a las instituciones malayas, empresas emergentes y compañías a entregar aplicaciones impulsadas en la nube para alimentar el desarrollo económico en todo el país y para fortalecer la creación de trabajos, capacitación de habilidades y oportunidades de educación en las comunidades que rodean nuestros centros de datos".

La nueva Región de AWS constará de tres zonas de disponibilidad (Availability Zones) al lanzamiento y se unirá a las 99 zonas de disponibilidad existentes en 31 regiones geográficas a nivel global. Con el anuncio de hoy, AWS tiene planes de lanzar 15 zonas de disponibilidad más y cinco regiones más de AWS en Canadá, Israel, Malasia, Nueva Zelanda y Tailandia. Las regiones de AWS constan de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas separadas y distintas con suficiente distancia para reducir significativamente el riesgo de que un solo evento afecte la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que usan las múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad y en varias regiones para lograr una tolerancia a fallos aún mayor.

La nueva Región de AWS permitirá a los clientes con preferencias de residencia de datos almacenar datos de manera segura en Malasia, permitirá a los clientes lograr una latencia aún menor y atender la demanda de los servicios en la nube en todo el Sudeste Asiático. Los clientes, desde las empresas emergentes hasta las empresas y organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro, podrán utilizar las tecnologías avanzadas de la nube líderes en el mundo para impulsar la innovación. AWS ofrece las más amplia y profunda cartera de servicios, tales como análisis, cómputo, base de datos, Internet de las cosas (IdeC), aprendizaje automático, servicios móviles, almacenamiento y otras tecnologías en la nube.

Los clientes dan la bienvenida a la Región de AWS en Malasia

Las organizaciones de Malasia están entre los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países de todo el mundo. Las empresas de Malasia eligen a AWS para innovar, impulsar la eficiencia de costos y acelerar los tiempos en los sectores del mercado. Entre los clientes que utilizan AWS se incluyen Astro Malaysia Berhad, Axiata Group, Bank Islam Malaysia, CelcomDigi, Johor Corporation, PayNet y Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Los clientes del sector público de Malasia utilizan a AWS para ayudar a reducir costos y atender mejor a los ciudadanos locales. Estos clientes incluyen Asia Pacific University of Technology & Innovation, BeEducation, Cybersecurity Malaysia, Department of Statistics Malaysia, Ministry of Higher Education Malaysia, Pos Malaysia y Tenaga Nasional Berhad (TNB). Las empresas emergentes y pequeñas empresas malayas, que incluyen Baba Products, Carsome, Omesti Berhad y StoreHub, están construyendo sus negocios en AWS para escalar rápidamente a nivel nacional y expandirse en todo el mundo.

PayNet, la red nacional de pagos e infraestructura central compartida para el segmento del mercado financiero de Malasia, utiliza AWS para ejecutar cargas de trabajo bancarias esenciales, que incluyen el sistema de pago sin efectivo MyDebit de la empresa. "Como operador de la infraestructura de pagos minoristas en tiempo real de la nación, aprovechamos AWS para alcanzar la fiabilidad, seguridad, escalabilidad y cumplimiento requerido por nuestros clientes", expresó Farhan Ahmad, presidente y director ejecutivo del grupo en PayNet. "El lanzamiento de una Región de AWS en Malasia nos ofrece acceso a los servicios de nube a una latencia menor para ayudar a garantizar que nuestros clientes tengan una experiencia de pagos impecable. Nos entusiasma ver cómo este desarrollo puede allanar el camino para otras empresas en la región para innovar con velocidad y descubrir nuevas oportunidades".

PETRONAS, proveedor de soluciones y de energía global con presencia en más de 50 países, ha sido cliente de AWS desde 2014. "Nuestro trabajo con AWS ha apoyado nuestras soluciones digitales y nos permitió usar la nube como un acelerador. También hemos aprovechado la metodología de trabajo 'hacia atrás' de Amazon para idear y escalar las mejores prácticas en innovación en todo el grupo para perseguir nuevas oportunidades de crecimiento", manifestó Datuk Tengku Muhammad Taufik, presidente y director ejecutivo del grupo en PETRONAS. "Con el lanzamiento de la Región de AWS en Malasia, esperamos fortalecer más nuestra colaboración con AWS para desarrollar soluciones escalables, entregar mayor valor a nuestras partes interesadas, y desempeñar una parte en el logro de la visión de Malasia para convertirse en líder regional en la economía digital".

Pos Malaysia, el proveedor nacional de servicios postales y encomiendas de Malasia, tiene la red minorista y de entregas más grande del país, y hace entregas a más de 10 millones de domicilios y opera más de 3500 puntos de contacto minoristas. Como parte de la transformación digital de la empresa, Pos Malaysia planifica migrar la amplia mayoría de infraestructura de TI a AWS para 2023. "A medida que continuamos nuestra trayectoria de transformación digital para entregar una mejor experiencia de cliente, nuestra colaboración con AWS ha sido instrumental en perfeccionar nuestros procesos, reducir los costos de TI en un 50 % e impulsar una mayor agilidad organizativa", dijo Sumesh Rahavendra, director digital y de estrategia en Pos Malaysia. "Nos entusiasma el lanzamiento de una Región de AWS en Malasia y esperamos incorporar iniciativas de aprendizaje automático y análisis profundo en nuestras operaciones para ayudar a desarrollar más nuestros productos y servicios, lo que nos permite entregar sonrisas hasta la última milla".

TNB es el proveedor de servicios públicos de electricidad más grande de Malasia y brinda servicio a más de 9,5 millones de clientes comerciales, industriales y residenciales a nivel nacional. TNB ha colaborado con AWS desde 2020 para acelerar su transformación digital, mejorar la experiencia del cliente y desarrollar soluciones inteligentes de energía. "TNB tiene la misión de transformar de manera digital y convertirse en algo más que un proveedor de servicios públicos", agregó Azlan bin Ahmad, director de Informática en TNB. "Aprovechando servicios de AWS de clase mundial, tales como cómputos, aprendizaje automático e inteligencia artificial nos ayudará acelerar el lanzamiento de servicios digitales innovadores, lo que permite a los clientes rastrear y gestionar su uso de energía de manera más fácil. Le damos la bienvenida al lanzamiento de una Región de AWS en Malasia, que ayudará a reforzar la eficiencia y agilidad de las industrias, ayudando a las empresas a entregar una gama más amplia de servicios para mejorar la vida de los ciudadanos locales".

Los socios de AWS malayos también le dan la bienvenida a la nueva Región de AWS

La AWS Partner Network (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y APN ayuda proporcionando soporte comercial, técnico, de comercialización y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los proveedores de software independientes (ISV), integradores de sistemas (SI) y socios consultores de AWS ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de nube de los clientes. Entre los ejemplos de socios de AWS con sede en Malasia se incluyen Axrail, eCloudvalley, Exabytes, G-AsiaPacific, GHL, Maxis, Radmik Solutions Sdn Bhd, Silverlake Axis, Tapway, Uberfusion y Wavelet. Para obtener la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

Maxis es proveedor de soluciones convergentes líder de Malasia y un socio de servicios de nivel avanzado de AWS. En 2019, Maxis firmó un acuerdo de colaboración estratégica con AWS para entregar tecnologías de nube líder en el sector habilitadas por 4G para ayudar a las organizaciones a mejorar la productividad, el desempeño y la innovación. "Maxis aspira ser una tienda única para todos los servicios de TI y de conectividad en Malasia, y vemos a AWS como un factor clave en ayudarnos a lograr este objetivo", expresó Goh Seow Eng, presidente y director ejecutivo de Maxis. "Esperamos brindarles a las empresas de Malasia un mayor acceso a soluciones de nube de clase mundial para acelerar la adopción de la nube y empoderar a las empresas a estar mejor equipadas para Industry 4.0, en consonancia con la ambición primero en la nube del gobierno".

Silverlake Axis en una empresa de servicios, software y tecnológica empresarial y socio de software AWS. "La colaboración de Silverlake Axis con AWS nos ha ayudado a crear una visión de futuro de nuestra solución digital modernizando 25 aplicaciones omnicanal, tales como transacciones, préstamos, pagos y participación digital", manifestó Andrew Tan, director general del grupo de Silverlake Axis. "Ahora podemos ofrecerles a los clientes diferentes combinaciones de soluciones digitales con precios de pago periódico (pay-as-you-go), que ofrece una experiencia al cliente personalizada e impecable en todos los canales y en cualquier dispositivo. Una Región de AWS en Malasia será transformadora para el sector de servicios de tecnología, que ofrece infraestructura regulada, resiliente, segura y de alto rendimiento para cargas de trabajo bancarias o empresas "insurtech". Esto nos ayudará a acelerar el lanzamiento de nuevas funciones y le permite a nuestros clientes girar con rapidez para aprovechar los beneficios de la nube".

Compromiso con la sostenibilidad

Como parte de The Climate Pledge, Amazon se compromete a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas sus empresas para 2040, y está estableciendo una ruta para abastecer sus operaciones con energía totalmente renovable para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030. En 2022, Amazon estableció un nuevo récord corporativo por la energía más renovable anunciado por una sola empresa en un año y sigue siendo el mayor comprador corporativo de energía renovable, un puesto que ocupa desde 2020. Amazon ahora tiene 401 proyectos de proyectos de energía renovable a nivel mundial, que incluye 164 parques eólicos y parques solares, y 237 proyectos solares en terrazas en los predios de Amazon. Una vez que estén operativos, se espera que los proyectos de energía renovable global de Amazon generen 56 881 gigavatios-hora (GWh) de energía limpia por año. Además, AWS tendrá una positividad hídrica para 2030, que devolverá a las comunidades más agua de la que usa en sus operaciones directas.

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services ha sido el servicio en la nube más completo y con mayor adopción del mundo. AWS ha estado expandiendo sus servicios constantemente para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo y ahora cuenta con más de 200 servicios completos relacionados con cómputos, almacenamiento, bases de datos, redes, analítica, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (Internet of Things, IdeC), servicios móviles, seguridad, servicios híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), desarrollo y aplicación de medios, despliegue y gestión desde 99 zonas de disponibilidad en 31 regiones geográficas, con planes anunciados para 15 zonas de disponibilidad más y otras cinco regiones más de AWS en Canadá, Israel, Malasia, Nueva Zelanda y Tailandia. Millones de clientes, como las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y los principales organismos gubernamentales, confían en AWS para impulsar su infraestructura, facilitar su agilidad y reducir los costos. Para obtener más información acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más orientada al cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar más seguro para trabajar del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras en 1-clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología de compra sin cajeros (Just Walk Out), Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las innovaciones pioneras lanzadas por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y siga a @AmazonNews.

