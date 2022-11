Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Hoy, los editores de Amazon Books anunciaron sus selecciones para los Mejores Libros de 2022, y nombraron a la novela de Gabrielle Zevin, Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, como el Mejor Libro del Año. La lista anual es seleccionada por un equipo de editores que leen miles de libros cada año y comparten sus recomendaciones en Amazon Book Review (Reseña de libros de Amazon) para ayudar a los clientes a encontrar su próxima gran lectura. Con los 100 mejores libros publicados este año, las selecciones de los editores también desglosan los 20 mejores libros en categorías populares, que incluyen misterio, memorias, romance, libros para niños (por edad), historia, libros de cocina y más. Para explorar la lista completa de los Mejores Libros de 2022, visite amazon.com/bestbooks2022.

"Este año hemos tenido una gran cantidad de libros increíbles para elegir", afirmó Sarah Gelman, directora editorial de Amazon Books. "Pero conseguir que nuestro apasionado (léase: ¡pertinaz!) equipo de editores se ponga de acuerdo en uno que les guste es casi un milagro. Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow es ese milagro: un libro simplemente perfecto sobre las complejidades de las relaciones humanas, la importancia de la conexión humana, la inocencia y el optimismo de la juventud, nuestro viaje con la tecnología y los muchos matices del amor".

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrowtambién resuena entre los lectores. Una de las citas más destacadas por los lectores de Kindlees: "¿Qué es un juego?" Marx dijo. "Es el mañana, y el mañana, y el mañana. Es la posibilidad de un renacimiento infinito, de una redención infinita. La idea de que si sigues jugando, puedes ganar. Ninguna pérdida es permanente, porque nada es permanente, nunca".

"Me han encantado muchos libros de este año, así que es un honor inesperado que Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow haya sido seleccionado como el Mejor del Año de Amazon", dijo Zevin. "¡Es un momento extraordinario para ser escritor y lector!"

"El optimismo de una nueva generación está en el centro de muchas de nuestras historias favoritas de este año, no solo en Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, sino también en Solito, Demon Copperhead, Our Missing Hearts, y I'm Glad My Mom Died", afirmó Gelman. "También estamos viendo el poder de la conexión y el amor platónico en las páginas de otras selecciones, como Memphis, Remarkably Bright Creatures,y Now is Not the Time to Panic".

Las 10 mejores selecciones de los editores de Amazon Books de 2022, según la descripción de los editores, son:

-- Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow de Gabrielle Zevin: "Después de devorar esta novela, caminarás saltando de alegría, con un corazón lleno y la sensación de que este es uno de los mejores libros sobre la amistad (en toda su desordenada complejidad y gloria) que hayas leído, y por eso lo hemos nombrado el Mejor Libro de 2022. Gabrielle Zevin ha escrito una novela perfecta para este momento, cuando la conexión es lo que anhelamos y la esperanza es lo que necesitamos". -Al Woodworth, editor de Amazon.

-- Solito: A Memoir por Javier Zamora: "Neil Gaiman dijo una vez: 'La ficción nos da empatía... nos da los dones de ver el mundo a través de los ojos [de otras personas]'. Solito es una de esas raras lecturas de no ficción que logra lo mismo, y pone un rostro humano al debate sobre la inmigración: el de un niño de 9 años que hace un viaje angustioso desde Sudamérica a Estados Unidos, y el de la familia encontrada que le facilita el camino. Un libro de memorias conmovedor y que engrandece al corazón". -Erin Kodicek, editora de Amazon.

-- Stolen Focus: Why You Can't Pay Attention-and How to Think Deeply Again de Johann Hari: "No podemos parar de hablar de Stolen Focus. Es vital y fascinante, y examina por qué, como individuos y como colectivo, hemos perdido nuestra capacidad de atención. Basta con decir que la desintoxicación tecnológica de tres meses de Hari y sus hallazgos harán que quieras dejar de navegar por Internet, dejar de pensar en eslóganes y 280 caracteres, y dedicarte auténticamente a un pensamiento sostenido para que podamos abordar problemas globales como la pobreza, el racismo y el cambio climático. Profundamente satisfactorio y afirmativo y lleno de momentos de luz, este es un libro que todo el mundo debería leer". -Al Woodworth, editor de Amazon.

-- Fairy Tale de Stephen King: "En Fairy Tale Charlie Reade se une a las filas de los mejores personajes de King, y la historia que cuenta -de un vecino cascarrabias con peligrosos secretos, un mundo paralelo gobernado por un monstruo indescriptible, un gigante devorador de niños y un perro que ha vivido más de una vida- es maravillosa. Fairy Tale es fantasía, madurez, amistad y aventura; es el bien contra el mal, un niño y su perro en una peligrosa búsqueda; es King haciendo lo que mejor sabe hacer: hacer arder nuestra imaginación". -Seira Wilson, editora de Amazon.

-- Horse de Geraldine Brooks: "Una de las mejores novelas americanas que hemos leído en años, que retrocede y avanza en el tiempo para contar una historia sobre la raza y la libertad, los caballos y el arte, y el linaje no solo de los antepasados, sino de las acciones. De Kentucky a Nueva Orleans, de la década del '50 a la actualidad, Brooks, ganadora del Premio Pulitzer, teje una historia centrada en uno de los purasangres más rápidos de la historia y en el mozo de cuadra negro que catapultó a Lexington al frente de la pista. Una epopeya americana de infarto". -Al Woodworth, editor de Amazon.

-- Carrie Soto Is Back de Taylor Jenkins Reid: "Nos deleitamos con la ardiente energía de CarrieSoto: Taylor Jenkins Reid, de la fama de Daisy Jones y Evelyn Hugo, ha escrito otro libro que se devora en un día. Soto es una ex campeona de tenis que vuelve a jugar para defender su título. No le debe disculpas a nadie, es ambiciosa y está dispuesta a ponerlo todo en juego. Se trata de una historia de gran corazón sobre la relación con su padre, tomar riesgos y el hecho de dar la cara con valentía en un mundo que no quiere ver necesariamente a las mujeres fuertes triunfar". -Lindsay Powers, editora de Amazon.

-- Demon Copperhead de Barbara Kingsolver: "En esta fascinante novela, Kingsolver se adentra en los abandonados montes de los Apalaches para contar una perspicaz y aguda historia de madurez sobre un chico llamado Demon Copperhead. Nacido detrás de la bola ocho de la vida, Demon se enfrenta al hambre, a la crueldad y a una oleada de adicciones en su pequeño condado, pero nunca pierde su amor por el lugar que lo reclama como propio. Con la conmovedora narración de este chico bondadoso, conflictivo e ingenioso, Kingsolver da voz a un lugar y a sus gentes donde chocan la belleza, la desesperación y la resistencia". -Seira Wilson, editora de Amazon.

-- Our Missing Hearts de Celeste Ng: "Celeste Ng entra por tercera vez en nuestra lista de los Mejores Libros del Año con su historia más apasionante. Una madre desaparece misteriosamente en medio de un movimiento nacionalista que se siente escalofriantemente cerca de la realidad, lanzando a su joven hijo en una valiente búsqueda para encontrarla, ayudado por héroes cotidianos en lugares inesperados. La prosa canta mientras las piezas encajan. Se trata de una ficción como revolución, que sirve de advertencia, de cuento de hadas distópico y de thriller de suspenso con momentos de esperanza que nos animan mientras leemos". -Lindsay Powers, editora de Amazon.

-- The Escape Artist: The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World de Jonathan Freedland: "Esta es la historia real de una de las pocas personas que escaparon de Auschwitz, pero eso solo es una pincelada de lo que trata este libro. Rudolf Vrba se propuso contar al mundo las atrocidades que había presenciado en los campos de concentración, pero gran parte del mundo no estaba preparado para escucharlo. El autor, Jonathan Freedland, hace un retrato vívido y conmovedor de lo que vivió Vrba, tanto durante como después de la guerra. Vrba fue un héroe, sin duda, pero también fue humano. Esta es una historia olvidada que no olvidará jamás". -Chris Schluep, editor de Amazon.

-- City on Fire de Don Winslow: "Don Winslow (la Trilogía de Power of the Dog, Broken) es, sin duda, uno de los mejores escritores de novela negra de las últimas décadas. Y en City on Fire, ha escrito una de las novelas de familia criminal más envolventes, más llamativas y espectaculares desde El Padrino. Trata de la lealtad, el amor, la fraternidad, la familia, la pertenencia, la traición y la supervivencia. Pero por muy épicos que sean sus temas, es el ojo de Winslow para los pequeños detalles personales lo que marcará a estos personajes en tu corazón y en tu memoria". -Vannessa Cronin, editora de Amazon

El Libro Infantil más Elegido por los Editores (Amazon Books Editors Top Children's pick) de Amazon en 2022 es The Door of No Returnde Kwame Alexander. Seira Wilson, editora de Amazon comparte:

"Inspirado en la historia de Ghana, la excepcional novela en verso de Kwame Alexander fluye tan fácilmente como el agua que corre por los sueños de su joven protagonista. Inmerso en la familia, la escuela y la emoción de un primer enamoramiento, el mundo de Kofi da un vuelco cuando un terrible accidente convierte una ocasión festiva en una llena de dolor y rabia... y eso es solo un atisbo de lo que está por venir. The Door of No Return es una obra narrativa brillante que te conmueve con alegría, miedo, tristeza, esperanza y amor por el valiente y resistente niño protagonista".

Los autores de los tres primeros libros -Gabrielle Zevin, Javier Zamora y Johann Hari- participarán en una conversación de Amazon Live Author Series para celebrar la selección de los mejores libros del año el 15 de noviembre de 2022 a las 9 a.m. PDT. Para sintonizarlo, visite Amazon Live.

Para obtener más información sobre los libros incluidos en la lista de los Mejores Libros del Año, así como reseñas detalladas de nuevos libros, entrevistas con autores y recopilaciones de categorías populares, visite Amazon Book Review en www.amazon.com/amazonbookreview. También puede seguir las recomendaciones y conversaciones de Amazon Books Editors @amazonbooks en Facebook, Twitter, e Instagram.

