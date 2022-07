Comunicado de prensa de Business Wire: Amazentis

Amazentis, una empresa derivada de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza, que es pionera en avances científicos en materia de salud celular y nutrición, anuncia que la revista especializada Aging Cell ha publicado nuevos resultados preclínicos que demuestran los beneficios para la salud articular del posbiótico del microbioma intestinal urolitina A (UA). Esta es la primera vez que se demuestra que un compuesto mejora la salud mitocondrial en un modelo experimental de osteoartritis (OA).

En este estudio se demostró que el tratamiento con Mitopure, urolitina A patentada por Amazentis, mejoró de forma significativa la salud mitocondrial en células de cartílago humano tomadas tanto de articulaciones sanas como de rodillas con osteoartritis. Asimismo, se demostró que la suplementación con Mitopure durante ocho semanas protegía contra la progresión de la osteoartritis en un modelo experimental.

Estos resultados ponen de manifiesto los beneficios del Mitopure para la salud de las articulaciones y las mitocondrias. La acción de Mitopure consiste en favorecer la capacidad de las células para renovar sus centrales eléctricas, las mitocondrias, durante el proceso de envejecimiento. Esta alteración está asociada a problemas relacionados con la edad en diversos tejidos, incluida la artrosis.

En investigaciones anteriores se demostró que Mitopure puede mejorar la salud mitocondrial y la función muscular en poblaciones humanas de mediana y avanzada edad. Este nuevo trabajo amplía estos beneficios a las células de articulaciones clave como la rodilla. La osteoartritis es el trastorno articular más común relacionado con la edad, y se caracteriza por la degradación del cartílago y otros tejidos, el dolor intenso y el deterioro de la movilidad.

"Hoy en día no existen soluciones eficaces para tratar la artrosis, una enfermedad dolorosa que limita la movilidad de cientos de millones de personas mayores en todo el mundo. Probamos con urolitina A en modelos preclínicos de osteoartritis y demostramos que tiene potencial tanto para reducir la inflamación como para mejorar la salud mitocondrial, lo que sugiere que puede ser una solución prometedora para reforzar la salud de las articulaciones y la calidad de vida durante el envejecimiento", afirma el doctor Martin Lotz, autor principal del trabajo y profesor de Medicina Molecular en el Scripps Research de California (EE. UU.).

"Este estudio es importante y apasionante, ya que demuestra, por primera vez, que es posible que urolitina A mejore la salud mitocondrial en el tejido articular vivo", afirma Davide D'Amico, primer autor del artículo y director del grupo de I+D de Amazentis. "Destaca el importante papel de la mitofagia en el mantenimiento de unas articulaciones sanas y funcionales durante toda la vida".

En este estudio, Mitopure mostró dos efectos beneficiosos clave en las células del cartílago tanto de donantes sanos como de pacientes con OA:

-- Indujo de manera significativa el reciclaje de mitocondrias envejecidas y dañadas (mitofagia), hecho que se evaluó mediante ensayos de imágenes y biología molecular.

-- Aumentó notablemente la actividad de las mitocondrias, expresada como respiración mitocondrial, es decir, la capacidad de estas organelas de consumir oxígeno y producir energía para nuestras células.

La segunda parte del estudio se centró en el efecto de la administración de suplementos de Mitopure durante 2 meses en un modelo experimental preclínico de artrosis. Este modelo imita los síntomas que experimentan las personas que padecen osteoartritis, es decir, el daño progresivo del cartílago, el aumento del dolor y la inflamación.

-- El análisis de secciones de la articulación de la rodilla realizado por un patólogo indicó que la suplementación con Mitopure había disminuido la degradación del tejido articular.

-- La suplementación con Mitopure también redujo el dolor de los miembros inferiores asociado a la OA y aportó un ligero efecto antiinflamatorio al modelo de la enfermedad.

-- Por último, la mejora de la salud de las articulaciones tras la administración de Mitopure se asoció con una mejora significativa de la salud mitocondrial, que incluía mayores tasas de eliminación de mitocondrias desgastadas (mitofagia) y una mayor regeneración de mitocondrias nuevas y funcionales.

"Ha sido un placer colaborar con Scripps Research para ampliar el conjunto de pruebas sobre las aplicaciones sanitarias de urolitina A en la salud de las articulaciones. Es emocionante comprobar que un compuesto y un mecanismo de acción benefician tanto a los músculos como a las articulaciones. Seguimos comprometidos a ofrecer productos que han demostrado clínicamente tener un impacto significativo en la salud de las personas", comenta Chris Rinsch, director ejecutivo y cofundador de Amazentis.

Los nuevos resultados son muy importantes porque se suman a la creciente evidencia de los beneficios de Mitopure en las patologías relacionadas con la edad. En estudios recientes se ha demostrado que Mitopure puede mejorar la salud mitocondrial y contrarrestar el deterioro de la función muscular relacionado con la edad, tanto en personas mayores sanas como en las de mediana edad con sobrepeso. Todas estas investigaciones apoyan una acción beneficiosa combinada de urolitina A tanto en los músculos como en las articulaciones.

Acerca de AmazentisAmazentis es una empresa de ciencias biológicas innovadora que emplea las técnicas de investigación líderes y la ciencia clínica actual para desarrollar la próxima generación de productos dirigidos a la salud mitocondrial y la nutrición avanzada. Amazentis ha hecho públicas sus investigaciones anteriores sobre urolitina A Mitopure® en las principales publicaciones científicas sometidas a revisión por pares, entre ellas Nature Medicine(doi:10.1038/nm.4132), Nature Metabolism(doi: 10.1038/s42255-019-0073-4), JAMA Network Open (doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.44279), Cell Reports Medicine(Doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100633) y European Journal of Clinical Nutrition (https://doi.org/10.1038/s41430-021-00950-1). La firma tiene una alianza estratégica global con Nestlé Health Science para ampliar las aplicaciones de Mitopure® relacionadas con la salud mitocondrial y celular. Para obtener más información sobre Amazentis, visite www.amazentis.com.

Acerca de Mitopure®Mitopure® es una forma de alta pureza de urolitina A, un metabolito dietario bioactivo producido por la flora intestinal después de consumir determinados alimentos, como la granada, aunque para la mayoría de las personas es difícil obtener una cantidad suficiente de este nutriente especializado exclusivamente a través de la alimentación. Se ha demostrado que Mitopure® mejora el funcionamiento mitocondrial al estimular la mitofagia, un proceso mediante el cual la mitocondria envejecida y dañada se elimina de la célula y abre paso al crecimiento de mitocondrias saludables. Mitopure® ha tenido una revisión favorable de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos y fue considerada segura tras una presentación para su inclusión en los productos generalmente reconocidos como seguros (generally recognized as safe, GRAS). Mitopure® ha sido sometido a evaluaciones exhaustivas, tanto preclínicas como clínicas, para que su uso sea admitido en seres humanos como suplemento nutricional. Para saber más, visite www.mitopure.com.

Acerca de Timeline®Timeline® es un producto desarrollado por los inventores de Mitopure®. Esta novedosa marca de nutrición, que prioriza la ciencia, fue desarrollada por Amazentis con la convicción de que la investigación incansable puede dar lugar a una nueva clase de productos nutricionales con validación clínica para optimizar la salud celular. Para más información, visite www.timelinenutrition.com.

