Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a-" (Excelente) a Seguros Reservas S.A. (Seguros Reservas) (Santo Domingo, República Dominicana). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Seguros Reservas reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La fortaleza del balance de Seguros Reservas está respaldada por su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Las calificaciones también reflejan su fuerte desempeño operativo, impulsado por una rentabilidad consistente, proveniente de un libro de negocios diversificado, así como un apalancamiento de suscripción contenido, y la afiliación de la compañía con el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples (Banco de Reservas), el banco más grande de la República Dominicana.

Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra la fuerte competencia en el mercado de seguros de la República Dominicana, que, de acuerdo con AM Best, podría presionar la rentabilidad y la participación de mercado de la compañía, los elevados índices de pago de dividendos de la compañía y un marco de administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) que podría beneficiarse de una mayor sofisticación.

Seguros Reservas suscribe negocio de vida y no vida, y es una de las principales aseguradoras de la República Dominicana, con una participación de mercado del 14.2% a junio de 2022.

En 2021, el seguro de incendio fue la principal línea de negocio de la compañía, representando un 40% de las primas brutas, seguido por el seguro de automóviles (25.9%), el de vida (13.6%) y el resto (20.5%) en otras líneas de negocio. La compañía ha mostrado una suscripción disciplinada en un mercado altamente competitivo, reportando consistentemente una rentabilidad que se compara favorablemente con sus competidores más cercanos. Además, el producto financiero se ha mantenido estable, lo cual ha contribuido a los resultados netos positivos.

La capitalización ajustada por riesgos de Seguros Reservas se encuentra en el nivel más fuerte, medida por el BCAR. El capital ajustado se ha expandido a una tasa de crecimiento anual compuesta de 20.7% durante los últimos seis años, y AM Best espera que esta tendencia continúe respaldada por una sólida suscripción, políticas prudentes de dividendos e inversión, así como una estrategia efectiva de contención de costos. Además, Seguros Reservas sigue beneficiándose de las eficiencias operativas ofrecidas por el Banco de Reservas.

No se esperan acciones de calificación positivas a mediano plazo. Podrían producirse acciones de calificación negativas si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se deteriora a un nivel que ya no respalde las calificaciones actuales. También podrían producirse acciones de calificación negativas como resultado de un deterioro sostenido en las métricas de desempeño operativo de la compañía hasta niveles que ya no respalden la evaluación de fuerte.

