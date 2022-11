Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de "bbb" (Buena) a Global Protection Reinsurance Ltd. (GPR) (Barbados). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de GPR reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables se basan en la expectativa de AM Best de que GPR mantendrá su evaluación de fortaleza de balance, respaldada por su capitalización ajustada al riesgo en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como un rendimiento operativo estable y un crecimiento orgánico a mediano plazo en medio de las iniciativas estratégicas en curso, aplicadas por la dirección.

GPR ha fortalecido su base de capital de forma constante mediante la reinversión de sus ganancias. La evaluación del balance general de "el más fuerte" también toma en cuenta la capacidad de la empresa para generar ganancias, aprovechando las sinergias dentro del grupo.

GPR ha reportado resultados netos positivos de manera consistente; el desempeño operativo de la compañía se ha visto respaldado por resultados técnicos positivos debido a que la empresa persigue nuevas oportunidades de negocio dentro de su grupo. AM Best espera que la compañía mantenga una suficiencia de primas, así como una tendencia constante en sus índices de rentabilidad.

AM Best evalúa el perfil de negocios de la compañía como limitado; GPR concentra sus esfuerzos en reasegurar el riesgo facultativo del grupo, limitando su crecimiento dentro de los mercados en los que opera el grupo, como Honduras, Nicaragua, y Panamá. La Compañía tiene su sede en Barbados y es propiedad de Global Protection Holding Corp, una filial del Grupo Financiero Ficohsa, S.A.

AM Best considera que la administración integral de riesgos es adecuada, ya que está debidamente integrada en sus operaciones. La compañía sigue las políticas y el apetito de riesgo del grupo y se adhiere a las políticas de inversión de sus filiales que fueron aprobadas previamente por la dirección.

Podrían ocurrir acciones negativas de la calificación si la capitalización ajustada por riesgos se debilita debido a un retiro significativo de capital o el desempeño operativo de la empresa se ve afectado por un evento macroeconómico.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet conComunicados de Prensade AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221111005520/es/

Contacto

Ricardo Rodríguez Analista Financiero +52 55 1102 2720, int. 139ricardo.rodriguez@ambest.com

Christopher Sharkey Gerente de Relaciones Públicas +1 908 439 2200, int. 5159christopher.sharkey@ambest.com

Alfonso Novelo Director Senior de Análisis +52 55 1102 2720, int. 107 alfonso.novelo@ambest.com

Al Slavin Especialista en Comunicación +1 908 439 2200, int. 5098 al.slavin@ambest.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.