Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Best patrocina y presenta el próximo taller virtual de la Red de Microseguros en El Salvador. AM Best ha cumplido un rol fundamental en talleres previos, que se centraron en los mercados del seguro en Brasil, México, Marruecos y Filipinas. En cada evento se trató los obstáculos y posibles soluciones necesarias para desarrollar un mercado de microseguros.

El próximo taller virtual que se celebrará en El Salvador el 12 de mayo de 2022 se realizará en conjunto con la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros. El director adjunto de AM Best, Elí Sánchez, hará una presentación en línea durante el taller. AM Best también participará en futuros talleres en 2022 centrados en India y Perú, como así también en un segundo taller en Filipinas.

En los talleres anteriores se habló acerca de los importantes pasos recientes que AM Best dio para apoyar las iniciativas de la industria del seguro a fin de fomentar un desarrollo socieconómico más sostenible. En dichas presentaciones, el equipo directivo de AM Best conversó sobre la firma de los Principios de Seguros Sostenibles de las Naciones Unidas por parte de la empresa; la importancia de apoyar los factores ambientales, sociales y de gobierno a través de sus criterios de calificación crediticia; y el rol fundamental que el microseguro tiene en el ecosistema del seguro global.

"El microseguro, en el contexto de la inclusión financiera, se ha afianzado en los últimos años gracias al trabajo de organizaciones como la Red de Microseguros", señaló Andrea Keenan, vicepresidenta ejecutiva y directora estratégica de AM Best. "Estas iniciativas ayudan a generar mayor conciencia y comprensión con el fin de facilitar un cambio radical siempre que sea necesario".

La Red de Microseguros fue creada en 2002 por donantes, agencias multilaterales, organizaciones no gubernamentales, compañías aseguradoras privadas y demás partes interesadas. Es la única plataforma de múltiples interesados que promueve el desarrollo y el suministro de herramientas de gestión de riesgos eficaces, incluyendo servicios de seguros, para personas desatendidas.

Para obtener más información sobre la Red de Microseguros, visite su sitio web.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

