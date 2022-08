Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestparticipará en la reunión anual de Latin America Reinsurance Group (LARG), que tendrá lugar en Punta Cana, República Dominicana, del 6 al 9 de septiembre de 2022.

El evento de LARG, patrocinado por Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS), reúne a compañías cooperativas y mutuales de seguros de 11 países diferentes de América Latina y el Caribe. El evento de este año tiene como tema "Perspectivas en la Industria de Seguros y estrategias para fortalecer su crecimiento en un mercado cambiante".

Carlos De la Torre, Director Sénior de Operaciones y Desarrollo de Mercado de AM Best en América Latina, se unirá a un panel de discusión, titulado "Impacto del cambio climático en los mercados de seguros y reaseguros", a las 8:30 a.m. (EDT) el viernes , 9 de septiembre. De la Torre se unió a AM Best en 2018 y tiene casi dos décadas de experiencia en el mercado de seguros y reaseguros.

Para programar una reunión con De la Torre para discutir aspectos comerciales y el proceso para iniciar una calificación crediticia de Best, envíe un correo electrónico a carlos.delatorre@ambest.com. Puede encontrar más información sobre el evento en www.reunionlarg.com.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005570/es/

Contacto

Christopher Sharkey Gerente de Relaciones Públicas +1 908 439 2200, ext. 5159 christopher.sharkey@ambest.com Carlos De la Torre Director Sénior Operaciones y Desarrollo Comercial +52 55 7903 5420 carlos.delatorre@ambest.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.