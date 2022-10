Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a+" (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de "aaa.MX" (Excepcional) de MAPFRE Fianzas, S.A. (MF) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

MF es miembro de MAPFRE S.A., la cual, en una base consolidada, cuenta con una fortaleza de balance la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de MF reflejan su importancia estratégica y afiliación con MAPFRE Internacional S.A., así como las sinergias y eficiencias operativas derivadas por ser miembro de MAPFRE S.A., la aseguradora líder en España.

Las calificaciones de MF también reflejan su posición como una línea de negocio complementaria de MAPFRE México, S.A. (MM), así como su nivel de capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, medido con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) sobre una base consolidada, su constante rentabilidad a diciembre de 2021 y sólido programa de reaseguro. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra su baja participación dentro del mercado de fianzas y el limitado potencial de crecimiento en México en un ambiente económico ralentizado. Si bien MF es una subsidiaria legal de MM, su estrategia y operaciones se dirigen como una línea complementaria de negocios enfocada en mantener presencia en el mercado y complementar los servicios brindados por su matriz inmediata.

La compañía tiene una participación pequeña en la industria de fianzas en México, por primas emitidas, su portafolio de negocios está compuesto principalmente por fianzas administrativas, judiciales, de crédito y fidelidad. Las prácticas corporativas de MF están alineadas con las de MM y MAPFRE S.A.

La capitalización ajustada por riesgos de MF continúa respaldada por la retención de utilidades y desempeño operativo consistente en 2021. Durante 2021, la compañía continuó limitando su exposición a riesgos de negocios derivados de reclamaciones contingentes. Esta exposición podría llevar a impactos inesperados en la rentabilidad y al deterioro de su base de capital. Tales escenarios han sido incorporados en la calificación y constituyen un punto clave a revisar en los años siguientes. El relativo bajo volumen de prima de la compañía la hace más vulnerable a condiciones adversas en el mercado y a desviaciones en siniestralidad, lo cual limita la opinión de AM Best sobre las calificaciones. Sin embargo, este factor se encuentra parcialmente contrarrestado por un apropiado programa de reaseguro proporcionado por sus afiliados, MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros, S.A. y Solunion Seguros Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

En 2021, MF presentó un crecimiento marginal del 0.5% interanual. Adicionalmente, MF mantuvo una rentabilidad constante parcialmente impulsada por los ajustes en los costos administrativos inter compañía, un producto financiero consistente y siniestros y gastos de adquisición bien contenidos.

Si llegasen a darse acciones negativas de calificación en grupo MAPFRE, como resultado de un decremento sostenido en el desempeño operativo por debajo de la expectativa de AM Best para el nivel de evaluación fuerte, o un deterioro sostenido en la capitalización ajustada por riesgos consolidada de MAPFRE S.A., las calificaciones de MF reflejarían las mismas acciones.

Un cambio en la percepción de AM Best respecto al nivel actual o percibido de importancia estratégica de MF para grupo MAPFRE también podría impactar las calificaciones de la compañía.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet conComunicados de Prensade AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221019005760/es/

Contacto

Salvador Smith Analista Financiero Senior +52 55 1102 2720, int. 109salvador.smith@ambest.com

Christopher Sharkey Gerente de Relaciones Públicas +1 908 439 2200, int. 5159christopher.sharkey@ambest.com

Elí Sánchez Director Asociado de Análisis +52 55 1102 2720, int. 107 eli.sanchez@ambest.com

Al Slavin Especialista en Comunicación +1 908 439 2200, int. 5098 al.slavin@ambest.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.