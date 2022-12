Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a-" (Excelente) de Ocean International Reinsurance Company Limited (Ocean Re) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Ocean Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reconocen la suscripción disciplinada de la compañía para desplegar su capital con resultados rentables por medio de una mayor diversificación geográfica.

Ocean Re es un reasegurador domiciliado en Barbados, con licencia de compañía de seguros Clase 2, que ofrece una mezcla de productos diversificada a nivel global con una presencia relevante en América Latina. La compañía también ofrece a sus clientes programas facultativos con fondos propios establecidos de acuerdo a la última pérdida esperada. La estrategia de desarrollo de negocios identifica claramente un incremento en la proporción del negocio de reaseguro tradicional en comparación a la del portafolio cautivo.

La distribución geográfica de Ocean Re continúa expandiéndose, alcanzando 127 países, lo que permite diversificar aún más sus riesgos asegurados en América Latina, Asia, Medio Oriente, y el Norte de África (MENA, por sus siglas en ingles), entre otras regiones. Para mejorar aún más su suscripción, la empresa ha adquirido algunas de las operaciones de sus socios comerciales (incluido el personal), ganando experiencia y exclusividad sobre esos canales, regiones y mercados.

La capitalización ajustada por riesgos de la compañía permanece en el nivel más fuerte, según lo medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) y se ha beneficiado de una contribución de capital recibida a inicios del 2020 y resultados rentables hasta el 31 de julio del 2022. La mayor diversificación geográfica podría reflejarse en una mejora del capital requerido a mediano plazo; sin embargo, AM Best continuará monitoreando la fortaleza de balance de Ocean Re, debido, particularmente, a la influencia que la compañía tenedora ejerce sobre ella debido a su apalancamiento financiero y estructura corporativa cambiante.

El desempeño operativo de Ocean Re en 2021 y hasta julio del 2022 ha resultado en un ingreso neto positivo, debido a su buen nivel de suficiencia de prima derivada de la naturaleza de su negocio de reaseguro cautivo, así como de un adecuado programa de retrocesión para su creciente negocio tradicional de reaseguro. Hasta julio del 2022, los resultados casi han alcanzado a los del 2021, lo que apunta a una consolidación de la estrategia de suscripción en algunos mercados, mientras que otros aún están en fase de desarrollo, aunque con políticas y procedimientos de la administración integral de riesgos adecuados para disminuir cualquier riesgo a futuro.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación debido a cambios importantes en la capitalización ajustada por riesgos como resultado de pérdidas significativas o si se materializa el riesgo de implementación de la estrategia. También podría haber acciones negativas de calificación si el apalancamiento financiero de la compañía tenedora incrementa a un nivel que presione la fortaleza del balance de Ocean Re. Acciones de calificación positivas podrían ocurrir a mediano plazo si la mayor diversificación geográfica es capaz de mantener la actual tendencia positiva de los resultados operativos.

