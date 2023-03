Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones en desarrollo y ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) a A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de "bbb+" (Buena) a "a-" (Excelente) de Genesis Global Insurance (SAC) Ltd. (Génesis) (Nasáu, Bahamas). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la importancia estratégica de Génesis como subsidiaria de La Colonial, S.A. - Compañía de Seguros (La Colonial), que en una base consolidada tiene una fortaleza de balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La mejora en las calificaciones refleja la afiliación con su matriz final, La Colonial, una de las aseguradoras más grandes de la República Dominicana, respaldada por una fuerte garantía, vigente desde septiembre de 2022. Génesis también está integrada en todos los procesos centrales e iniciativas estratégicas actuales del grupo. Contrarrestando estos factores positivos se encuentra el riesgo inherente de una compañía de reciente creación con respecto a la implementación de su plan de negocios, así como la concentración de canal de distribución y de producto.

Génesis es una empresa de reaseguro de nueva creación propiedad en un 100% de Altos International LLC, que a su vez es propiedad de La Colonial. El principal objetivo de negocios de Génesis es retener las exposiciones de riesgo que actualmente se transfieren al mercado o se retienen por La Colonial. La capacidad de Génesis se maneja a través del corredor de reaseguros de La Colonial, Wahr Re.

Génesis ofrece seguro general, el cual incluye los siguientes riesgos: vehículo de motor, propiedad y responsabilidad. Debido a la naturaleza de la estrategia de la nueva compañía, existe concentración en un único canal de distribución, así como exposición al seguro catastrófico.

Génesis se considera parte de la unidad de calificación del grupo de La Colonial debido a la expectativa de que La Colonial respaldará a Génesis en toda la extensión de su fortaleza financiera. Esto se refleja en la fuerte garantía de la matriz y el apoyo de capital explícito, así como en la importancia estratégica de Génesis para el grupo como vehículo para diversificar las operaciones fuera de la República Dominicana.

No se esperan acciones positivas de calificación en el mediano plazo. Si se toman acciones de calificación negativas sobre La Colonial, como resultado de una erosión de la base de capital, ya sea debido a desempeño operativo negativo o por cambios en el entorno macroeconómico que afecten de manera adversa las operaciones de la compañía, o debido a cualquier cambio importante en la base de capital de La Colonial, incluyendo dividendos significativos o salidas de capital, que deteriore la opinión de AM Best sobre la fortaleza del balance de la compañía, resultaría en acciones de calificación negativas para Génesis.

Un cambio en la percepción de AM Best sobre la importancia estratégica de Génesis para el grupo también podría tener un impacto en las calificaciones de Génesis.

