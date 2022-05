Comunicado de prensa de Business Wire: Align

Align, el principal proveedor mundial de soluciones de infraestructura tecnológica celebra un gran crecimiento logrado en los mercados del Reino Unido y EMEA con cambios en el equipo directivo a fin de brindar sostén ante la demanda cada vez mayor. Los nombramientos de Giulia Marcolina como directora gerente y Mike Konold como director de Soluciones AV de las sedes en el Reino Unido de Align, permitirán que el equipo provea tecnología colaborativa innovadora y soluciones audiovisuales de vanguardia.

Giulia Marcolina, a 15 year veteran with Align, is named Managing Director of Align's UK-based headquarters. (Photo: Business Wire)

Giulia aporta más de 25 años de experiencia en TI, ya que anteriormente se desempeñó como directora de Programa de Align y creaba proyectos de consolidación y reubicación de oficinas corporativas para clientes como Blackrock, Total Gas and Power y UBS. En su nuevo cargo, dirigirá el equipo de gerentes de proyectos de Align a fin de desarrollar relaciones comerciales duraderas de la compañía y proveer programas tecnológicos complejos incluidos diseño y construcción de oficinas, infraestructura de cable y soluciones de seguridad y AV.

"El bagaje de conocimientos y experiencia de Giulia en todo el espectro de tecnologías sobre el lugar de trabajo junto con su estilo de liderazgo colaborativo serán cruciales para que Align cumpla con sus objetivos estratégicos", señaló Jim Dooling, director ejecutivo y presidente Align. "Con su experiencia y especial atención a los detalles, será fundamental para generar ganancias, aumentar nuestra presencia en toda la región de EMEA, fortalecer nuestro equipo y mejorar la experiencia general del cliente".

"Me complace tener la posibilidad de dirigir un sólido equipo de especialistas en la industria para avanzar con nuestra visión estratégica", manifestó Giulia. "Espero sacar provecho de mi experiencia para hacer crecer a nuestro equipo, fortalecer a nuestros profesionales a fin de brindar soluciones de TI innovadoras en todo el Reino Unido y EMEA, y promover nuestra misión como proveedor de soluciones tecnológicas líder".

Align también ha incorporado a Mike Konold, veterano de 25 años en el mundo audiovisual, de telefonía y redes. Como director de Soluciones AV de Align, trabajará con clientes para diseñar e integrar soluciones AV dinámicas y de vanguardia para mejorar la colaboración y el compromiso de los empleados. Antes de sumarse al equipo londinense, se desempeñó como director de Plataformas de Colaboración en Schroders.

"Mike goza de una vasta trayectoria exitosa de trabajo con entornos AV y versiones nuevas", señaló Giulia. "En su nuevo rol como director de Soluciones AV, será crucial para ampliar nuestra cartera de servicios profesionales".

"El equipo de Align cuenta con un rico historial de posicionar y apoyar a los clientes para lograr el crecimiento futuro y la innovación tecnológica, y me complace formar parte de él", dijo Mike. "Al venir del lado del cliente, aporto una perspectiva única para el equipo y espero construir y fortalecer vínculos con los clientes actuales y futuros de Align".

Align es el principal proveedor mundial de soluciones de infraestructura tecnológica. Durante más de 35 años, las empresas líderes de todo el mundo han confiado en Align para que las ayude a afrontar los desafíos de TI, brindándoles soluciones integrales y seguras para el cambio y el crecimiento empresariales. La sede central de Align está en Dallas, Texas, y cuenta con oficinas en la ciudad de Nueva York, Londres, Chicago, San Francisco, Arizona, Nueva Jersey y Virginia. Para obtener más información, visite www.align.com y siga a @AlignITAdvisor.

