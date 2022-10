Comunicado de prensa de Business Wire: Aleph Farms

Aleph Farms, primera empresa de carne cultivada en cultivar filetes directamente a partir de células animales no modificadas genéticamente, anunció hoy la incorporación de Kevin Benmoussa como vicepresidente ejecutivo y director financiero. Él se une al equipo de liderazgo de nivel C de Didier Toubia (cofundador, presidente y director ejecutivo), del Dr. Neta Lavon (director de Informática y vicepresidente de Investigación y Desarrollo), de la Prof. Shulamit Levenberg (cofundadora y asesora científica) y Yifat Gavriel (directora de Asuntos Normativos, Garantía de Calidad y Seguridad de Producto). Benmoussa, con sede en la primera casa matriz de EE. UU. ubicada de Aleph Farms, en el Distrito de Empacadores de Carnes de Nueva York, liderará la agenda de crecimiento global de la empresa, impulsará su expansión operativa en los EE. UU. y supervisará los departamentos de finanzas, administración y jurídicos de la empresa a nivel global.

"Kevin es veterano en el sector de alimentos y bebidas, y trae consigo experiencia invaluable al definir y ejecutar estrategias ganadoras para lograr crecimiento y rentabilidad", manifestó Didier Toubia, director, presidente ejecutivo y cofundador de Aleph Farms. "Kevin se incorpora en un momento emocionante para Aleph Farms, a medida que establecemos una nueva categoría de productos animales al obtener aprobaciones normativas, escalar nuestra producción e impulsar la aceptación del consumidor".

Kevin Benmoussa fue anteriormente director financiero de The Vita Coco Company, donde fue responsable de expandir las funciones financieras a nivel global de la empresa antes de liderar la oferta pública inicial de la compañía en 2021. Antes de eso, se desempeñó en varios puestos de liderazgo corporativo en Nestlé Waters North America, Inc. y en PepsiCo Inc. donde impulsó el crecimiento y la rentabilidad a través de fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas y desarrollo comercial.

"Aleph Farms es un punto de inflexión y tiene un potencial promisorio para optimizar de manera significativa la manera en que nos acercamos a la producción de productos basados en animales mejorando la sostenibilidad, seguridad alimentaria y condiciones de bienestar animal en nuestros sistemas alimentarios", manifestó el Sr. Benmoussa. "Estoy extremadamente emocionado de unirme a Didier y su equipo, y ayudar a impulsar esta transformación desde nuestras nuevas oficinas en los EE. UU.".

Aleph Farms está trabajando en contacto estrecho con agencias normativas de todo el mundo, ya que está preparando el lanzamiento comercial de su primer producto, un filete de res cultivado de corte fino. La empresa también planifica producir diferentes cortes de res, así como también colágeno cultivado a través de sus capacidades patentadas adicionales. En todos los casos, los productos de Aleph Farms están producidos a partir de células que son aisladas de una vaca viva y no inmortalizadas ni modificadas genéticamente, evitando la faena y forman parte de una solución inclusiva para un sector cárnico sostenible y seguro.

Aleph Farms produce filetes de res cultivados, a partir de células aisladas de una vaca viva, no inmortalizadas ni modificadas genéticamente, evitando la faena del animal y con un impacto ambiental significativamente reducido. La empresa fue cofundada en 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub del Grupo Strauss, y la profesora Shulamit Levenberg del Instituto de Tecnología de Israel, Technion. Su visión es brindar nutrición incondicional a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, siga a Aleph Farms en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, o visite www.aleph-farms.com. Acceda al kit de prensa de Aleph Farms aquí.

