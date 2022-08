Comunicado de prensa de Business Wire: Aleph Farms

Aleph Farms, la primera empresa de carne cultivada en producir filetes directamente a partir de células animales no modificadas genéticamente, anunció hoy que ha sido reconocida oficialmente por la Agriculture Innovation Mission for Climate (Misión de Innovación Agrícola para el Clima) (AIM for Climate) como socio de Carrera para la innovación (Innovation Sprint Partner). Como parte de esta carrera para la innovación, se invertirán 40 millones de USD en investigación y desarrollo de agricultura celular durante los próximos cinco años a través de Aleph Farms con el apoyo de LCatterton, Strauss Group, VisVires New Protein, CPT Capital, Synthesis Capital, Food Tank y Christensen Global. Aleph Farms introducirá sus productos en los mercados globales tan pronto como concluyan los procesos regulatorios y se finalicen las aprobaciones.

Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, junto con otros 39 países y más de 180 socios no gubernamentales, lanzaron oficialmente la iniciativa AIM for Climate en la 26.ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (United Nations Climate Change Conference of Parties) (también conocida como COP26) en Glasgow, Escocia, en 2021. La iniciativa impulsa el apoyo y las inversiones para la innovación orientada a la agricultura climáticamente inteligente y los sistemas alimentarios, permitiendo soluciones donde el hambre global y la crisis climática se cruzan. De las cuatro áreas focales de AIM for Climate de las carreras para la innovación en 2022, la agricultura celular aborda dos en particular: la reducción de metano y las tecnologías emergentes en la agricultura.

Al complementar los segmentos sostenibles de la agricultura animal convencional, la agricultura celular puede reducir rápidamente las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero poderoso (pero de corta duración) del cual el ganado es una fuente principal. En comparación con la producción convencional de carne de vacuno, la carne cultivada que se produce a través de la agricultura celular puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 92 % y el uso de agua en un 78 %, según un Análisis independiente del ciclo de vida realizado por CE Delft. La carne cultivada también es mucho más eficiente que las vacas para convertir el alimento en carne. Al requerir un 95 % menos de tierra, la carne cultivada abre nuevas oportunidades para el uso de la tierra, incluida la producción de más alimentos y la regeneración de hábitats para la biodiversidad, lo que reduce aún más las emisiones. Además, debido a que la carne cultivada se produce en sistemas cerrados, su producción es factible en lugares donde el clima extremo y la escasez de recursos impiden que se lleve a cabo la producción convencional de carne vacuna.

"Mejorar la seguridad alimentaria a través de la agricultura celular empodera a las comunidades y fomenta la cooperación regional, estimulando el crecimiento económico en el proceso. Es por eso que estamos especialmente orgullosos de asignar estos fondos de I+D como socio de Carrera para la innovación de AIM for Climate", dijo Didier Toubia, cofundador y director ejecutivo de Aleph Farms. "Con la agricultura celular, la humanidad está mejor equipada para superar importantes desafíos relacionados con los alimentos y restablecer el equilibrio de los sistemas agrícolas".

Debido a que la carne representa solo un tercio de una vaca sacrificada para carne convencional, Aleph Farms tiene la intención de continuar expandiendo su línea de productos para reemplazar la vaca entera. La compañía, la primera en haber cultivado filetes directamente a partir de células animales no modificadas genéticamente, también ha desarrollado colágeno libre de sacrificio, que tiene numerosas aplicaciones en una variedad de industrias multimillonarias.

Acerca de Aleph Farms

Aleph Farms produce filetes de res cultivados a partir de células que se aíslan de una vaca viva y no se inmortalizan ni se modifican genéticamente, evitando la matanza y logrando un impacto ambiental reducido. La empresa fue cofundada en 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub del Strauss Group (Grupo Strauss), y el profesor Shulamit Levenberg del Technion, Instituto de Tecnología de Israel. Su visión es garantizar una nutrición incondicional para cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Por sus contribuciones a la sostenibilidad, Aleph Farms ha recibido los principales elogios del World Economic Forum (Foro Económico Mundial), la UNESCO, el Netexplo Forum (Foro Netexplo) y EIT Food. La compañía también forma parte del Private Sector Mechanism (Mecanismo del Sector Privado) (PSM) en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU.

Para obtener más información, siga a Aleph Farms en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, o visite www.aleph-farms.com. Acceda al kit de prensa de Aleph Farms aquí.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220830005076/es/

Contacto

Lizi Sprague alephfarms@songuepr.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.