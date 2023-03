Comunicado de prensa de Business Wire: Aleph Farms

Aleph Farms, la primera empresa en producir filetes cultivados directamente a partir de células de vaca no modificadas, anunció hoy que adquirió instalaciones de fabricación en Modi'in, Israel, y ciertos activos relacionados de la empresa de biotecnología VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT). Además, Aleph Farms ha firmado un Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MOU) con ESCO Aster, una organización de fabricación por contrato integrada verticalmente, para producir carne cultivada en Singapur. Estos acuerdos se celebran para aumentar las capacidades de producción y el impacto mundial de Aleph Farms a medida que la empresa se acerca a la comercialización.

"Israel y Singapur son los primeros dos mercados en los que intentamos lanzar nuestro filete cultivado de corte fino. Al aumentar la capacidad de producción rápidamente en esos sitios a la vez que mantenemos una sencilla inversión de capital ofrece una hoja de ruta clara para la escalabilidad", expresó Didier Toubia, presidente y director ejecutivo de Aleph Farms. "Más allá de Israel y Singapur, planificamos generar más activos estratégicos en todo el mundo como parte de nuestro esfuerzo para llevar más seguridad y resiliencia a los sistemas alimentarios".

Los activos existentes de VBL serán acompañados por una transferencia de tecnología sin problemas desde las instalaciones de producción de Aleph Farms en Rehovot, Israel, para aumentar la salida local en respuesta de la creciente demanda de proteínas de calidad.

"Nuestras instalaciones de última generación permitirán a Aleph Farms agregar valor y aumentar la producción local de una manera eficiente", agregó Dror Harats, MD, presidente y director ejecutivo de VBL. "Esperamos ver el apoyo de las instalaciones a los objetivos de Aleph Farms en el futuro".

El embajador de Israel en Singapur, HE Sagi Karni, y el embajador no residente de Singapur en Israel y presidente del Singapore Food Agency (Organismo de Alimentos de Singapur), HE Lim Chuan Poh, dieron testimonio de la firma del MOU entre Aleph Farms y ESCO Aster, lo que demuestra los sólidos lazos entre los dos países. ESCO Aster es la primera y única empresa en el mundo con aprobación normativa completa de una autoridad del gobierno (Singapore Food Agency), y con certificaciones ISO 22000 y FSSC 22000, en producir carne cultivada para ventas comerciales y consumo con los estándares de seguridad más altos.

El presente MOU abarca el uso de la experiencia de fabricación de ESCO Aster en producir carne cultivada de Aleph Farms en Singapur, lo que ayuda a la nación a trabajar hacia su objetivo de "30 por 30", el establecimiento de las capacidades agroalimentarias que pueden satisfacer el 30 % de las necesidades nutricionales de la isla a nivel local y sostenible para 2030. Dichos términos también posicionan a Singapur como un punto focal para la expansión futura de Aleph Farms en el Sudeste asiático y en la región más amplia de Asia Pacífico.

"Tenemos el orgullo de trabajar con Aleph Farms para llevar su filete cultivado a Singapur", manifestó Xiangliang (XL) Lin, presidente y director ejecutivo de ESCO Aster, y vicepresidente y director ejecutivo de ESCO Lifesciences Group. "Como parte de nuestro MOU de fabricación por contrato, trabajaremos junto con las autoridades religiosas para obtener la certificación halal para nuestras instalaciones, lo que permite que nuestra colaboración con Aleph se expanda incluso a una región más amplia".

Aleph Farms está trabajando en contacto estrecho con agencias normativas de todo el mundo, ya que está preparando el lanzamiento comercial de su primer producto, un filete cultivado de corte fino. La empresa también planifica producir diferentes cortes de filetes, así como también otros productos basados en células animales, por ejemplo, colágeno cultivado, a través de capacidades patentadas adicionales. A partir de un solo huevo fertilizado, Aleph Farms puede producir miles de toneladas de carne cultivada que sirven como parte de una transición justa e inclusiva para sistemas alimentarios sostenibles y seguros.

Acerca de Aleph Farms

Aleph Farms produce filetes cultivados, a partir de células aisladas de una vaca viva, no inmortalizadas ni modificadas genéticamente, evitando la faena del animal y con un impacto ambiental significativamente reducido a escala. La empresa fue cofundada en 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub del Strauss Group (Grupo Strauss), y la profesora Shulamit Levenberg del Instituto de Tecnología de Israel, Technion. Su visión es brindar nutrición incondicional a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, siga a Aleph Farms en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, o visite www.aleph-farms.com. Acceda al kit de prensa de Aleph Farms aquí.

Acerca de ESCO Aster

ESCO Aster Pte Ltd es una cGMP CRDMO (Organización de Investigación y Desarrollo por Contrato) que funciona como subsidiaria independiente de ESCO Lifesciences Group. La empresa ofrece desarrollo de proceso (process development, PD) y fabricación por contrato (desde el principio hasta el fin, formulación y presentación), consultoría y servicios de investigación clínica acortando la brecha de traslado del laboratorio a la práctica.

Acerca de VBL Therapeutics

Vascular Biogenics Ltd., que opera como VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT) está desarrollando tratamientos dirigidos para enfermedades inmunoinflamatorias. El candidato de producto de inmunología líder de VBL Therapeutics, VB-601, es un anticuerpo dirigido para aplicaciones inmunoinflamatorias que ha mostrado actividad modificadora de enfermedades en múltiples modelos preclínicos, entre los que se incluyen esclerosis múltiple, artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal. VBL Therapeutics ha celebrado un acuerdo de fusión definitiva con Notable Labs, Inc., cuya fusión se prevé que finalice en el segundo trimestre de 2023. Para obtener más información acerca de VBL Therapeutics, visite vblrx.com.

