Comunicado de prensa de Business Wire: AIT Worldwide Logistics

El especialista en transporte internacional AIT Worldwide Logistics se enorgullece de anunciar su primera instalación en la décima economía más grande del mundo, con la inauguración de la sede de la compañía en Seúl, la primera de varias sucursales de AIT previstas en Corea del Sur.

Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de AIT en Asia, Wilson Lee, aseguró que la expansión de la presencia de AIT a Corea del Sur amplía la reputación de la compañía en el país, reconocida por su excelencia en el envío de productos farmacéuticos.

"La decisión estratégica de abrir sucursales en Corea del Sur es la culminación de años de experiencia y éxitos en la atención a los clientes de AIT que realizan envíos en esta región", comentó Lee. "También es un ajuste natural para nuestros planes de crecimiento permanente no solo en el mercado de las ciencias de la vida, sino también en los sectores tecnológico e industrial de ese país".

"Estamos encantados de darle la bienvenida a este equipo, porque contribuye con nuestra visión de convertirnos en un proveedor logístico internacional reconocido por ofrecerles una experiencia de primer nivel a nuestros clientes en Asia y en todo el mundo", agregó.

Equipadas para prestar servicios de expedición de carga aérea, marítima y terrestre y destinadas principalmente a brindar apoyo en las rutas comerciales intraasiáticas y entre EE.UU. y Corea, las sucursales se encuentran en pleno centro de Seúl, a pocos pasos del subterráneo y el autobús.

Por su parte, el director nacional de AIT-Korea, Myung Kim, señaló que Corea del Sur dispone de una infraestructura logística óptima para apoyar a los clientes de diversos sectores, gracias a sus conexiones con los principales países y ciudades del mundo.

"Situados entre China y Japón, estamos en el centro de la logística aérea y marítima que conecta la región de Asia y el Pacífico, así como Eurasia y América", afirmó Kim.

Kim agregó que el centro tiene previsto obtener a la brevedad las certificaciones ISO-9001 y de buenas prácticas de distribución farmacéutica, así como una licencia de distribuidor económico autorizado.

La nueva sucursal de Seúl se suma al resto de sucursales de AIT en Asia, que ya son más de una decena y a las más de 100 que tiene en todo el mundo.

