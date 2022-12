Comunicado de prensa de Business Wire: AGCO

AGCO (NYSE: AGCO), líder mundial en el diseño, la fabricación y la distribución de maquinarias agrícolas y tecnología agrícola de precisión, fue nombrada una de las empresas estadounidenses más responsables de 2023 por Newsweek y Statista.

La clasificación se basa en gran diversidad de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Los datos, publicados en informes financieros y de responsabilidad social corporativa (RSC), se recopilaron a través de encuestas realizadas en empresas y el público en general.

"A través de iniciativas de sostenibilidad, AGCO ha trabajado diligentemente para construir una base sólida de divulgaciones de ASG. Haber clasificado en el puesto 71 entre 500 empresas demuestra los resultados", comentó Roger Batkin, vicepresidente sénior, consejero general, director de ASG y secretario corporativo.

"Nuestro propósito es ofrecer soluciones centradas en los agricultores para alimentar de manera sostenible a nuestro mundo, y estamos entusiasmados de que nuestras partes interesadas reconozcan el importante trabajo que estamos haciendo para apoyar a los agricultores, a nuestros empleados y a nuestras comunidades", exclamó Eric Hansotia, presidente y director ejecutivo.

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) es un líder mundial en el diseño, la fabricación y la distribución de maquinarias agrícolas y tecnología agrícola de precisión. AGCO brinda valor al cliente a través de su cartera diferenciada que incluye marcas principales como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® y Valtra®. La línea completa de equipos y servicios de AGCO, impulsada por las soluciones agrícolas inteligentes de Fuse®, ayuda a los agricultores a alimentar al mundo de manera sostenible. Fundada en 1990, cuenta con sede en Duluth, Georgia, EE. UU.; AGCO tuvo ventas netas de unos USD 11 100 millones en el año 2021. Para obtener más información, visite www.AGCOcorp.com . Para noticias, información y eventos de la compañía, síganos en Twitter: @AGCOCorp. Para noticias financieras en Twitter, siga el hashtag #AGCOIR.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221221005046/es/

Contacto

Aryn Drawdy Director de Comunicaciones Corporativas Aryn.Drawdy@AGCOCorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.