Comunicado de prensa de Business Wire: AGCO

La Fundación AGCO para la Agricultura (AGCO Agriculture Foundation, AAF), una fundación privada con la visión de prevenir y aliviar el hambre con el desarrollo agrícola sostenible, ha anunciado hoy una donación de 195.000 francos suizosa la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna (Escuela de Ciencias Agrícolas, Forestales y Alimentarias). La donación financiará la ejecución de un proyecto agrícola que durará tres años y apunta a promover la aplicación de métodos de control de las malezas sin labranza en robots de campo livianos, en los climas frescos y húmedos de Europa Central.

El proyecto se centrará en los métodos de control de las malas hierbas sin contacto en combinación con pequeños robots para ayudar a aumentar la sostenibilidad de la producción de cultivos, evitar la compactación del suelo y minimizar la aparición de malezas. El trabajo del proyecto se llevará a cabo en el marco del compromiso de los estudiantes de la Universidad para realizar tesis de máster y licenciatura sobre el tema central del proyecto y otras cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Los resultados de los conocimientos y las innovaciones del proyecto se transferirán a los agricultores y a las principales partes interesadas para mejorar la producción de cultivos sostenibles y la eficiencia de las operaciones en la granja.

Cada vez es más importante apoyar a los agricultores para impulsar la productividad de las explotaciones, porque las condiciones climáticas tan cambiantes han intensificado los problemas que plantean las malas hierbas y siguen afectando a la producción mundial de alimentos. Además, las soluciones agrícolas, como los robots de campo semiautónomos, que son pequeños y livianos, pueden llegar a contribuir a lograr un aumento significativo de la eficiencia de la producción de cultivos, reduciendo al mismo tiempo el impacto de la presión sobre el suelo.

En colaboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna (Escuela de Ciencias Agrícolas, Forestales y Alimentarias) y con el apoyo técnico de la AGCO Swiss Future Farm, el proyecto promoverá el uso de cultivos herbáceos plantados con precisión en hileras como sustituto, lo que permitirá disponer de más superficies.

"La eficiencia en la producción de alimentos sigue siendo uno de los retos más exigentes para la agricultura en el contexto de los acontecimientos y el cambio climático. Esperamos que contribuyendo a programas como éste con la Universidad de Berna, podamos ayudar a superar algunos de estos retos y avanzar en la educación en esta área para el beneficio más amplio de las comunidades agrícolas en Europa", comentó al respecto Roger Batkin, presidente del Directorio de la Fundación AGCO para la Agricultura.

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) es líder mundial en el diseño, la fabricación y la distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión. AGCO ofrece valor al cliente con su cartera de marcas diferenciadas, entre las que se destacan marcas prestigiosas como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® y Valtra®. Gracias a la tecnología de las soluciones agrícolas inteligentes Fuse®, la línea completa de equipos y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar nuestro mundo de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE.UU., AGCO tuvo unas ventas netas de casi 11.100 millones de dólares en 2021. Para más información, visite www.AGCOcorp.com. Para ver las últimas novedades, información y eventos de la empresa, síganos en Twitter: @AGCOCorp. Para ver las noticias financieras en Twitter, siga la etiqueta #AGCOIR.

Acerca de la Fundación AGCO para la Agricultura (AAF)

La Fundación AGCO para la Agricultura (AGCO Agriculture Foundation, AAF), iniciada por AGCO Corporation (NYSE: AGCO) en 2018, es una fundación privada con la visión de prevenir y aliviar el hambre. La fundación inicia programas impactantes que apoyan la seguridad alimentaria, promueven el desarrollo agrícola sostenible y construyen la infraestructura agrícola necesaria en las comunidades agrícolas marginadas. AAF está radicada en Vaduz, Liechtenstein y las operaciones se gestionan desde Duluth, Georgia, Estados Unidos. Para más información, visite https://www.agcofoundation.org/

