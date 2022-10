Comunicado de prensa de Business Wire: AGCO Corporation

La AGCO Agriculture Foundation (AAF), una fundación privada con la visión de prevenir y aliviar el hambre a través del desarrollo de la agricultura sostenible, anunció hoy una subvención de USD 250 000para Heifer Netherlands (Stichting Heifer Nederland), destinada a mejorar la sostenibilidad, productividad y resiliencia de familias de pequeños productores lácteos mediante un modelo de producción de lácteos climáticamente inteligente en Nepal.

La alianza de dos años fue seleccionada entre cientos de solicitudes recibidas en respuesta a la campaña por el clima de la AAF. El proyecto es parte integral de las acciones para una sostenibilidad estratégica en apoyo a la acción climática dentro del contexto de la agricultura.

El sector de granjas lecheras es una fuente importante de sustento para los habitantes de las zonas rurales de Nepal que genera ingresos, seguridad alimentaria y nutricional, y empleo, en especial para las familias en condiciones vulnerables. Sin embargo, el ganado lechero genera grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero y tiene un gran impacto en el cambio climático, incluyendo patrones de erráticos de precipitaciones e inundaciones, con impacto para los mismos productores lecheros de Nepal.

Financiado por la AAF, este proyecto ayudará a minimizar las emisiones existentes de gases de efecto invernadero para las prácticas de las granjas lecheras de pequeños productores de Nepal, a la vez que se mejora la productividad. Además, ayudará a los pequeños productores lecheros, en particular a mujeres, a enfocarse en soluciones climáticamente inteligentes. El abordaje del proyecto se combinará varios métodos de producción sostenible. Los productores aprenderán a desarrollar la gestión de alimentación climáticamente inteligente y los sistemas de cría de ganado que reduzcan la fermentación entérica, mejoren la productividad de animales y el secuestro de emisiones de carbono a través de árboles forrajeros, así como la gestión adecuada de fertilizante con la producción de energía limpia mediante el uso de biocombustible y fertilizante orgánico.

"Nepal sigue siendo una de las naciones menos desarrolladas del mundo. La mayoría de la gente vive en áreas rurales. Queremos priorizar acciones para el beneficio directo de los medios de vida de estos agricultores mientras apoyamos prácticas agrícolas sostenibles que mantienen la fertilidad del suelo, crían ganado saludable y mejoran el medio ambiente. En todas las cadenas alimentarias, desde la ganadería hasta la producción de cultivos, el cambio climático continúa teniendo un impacto significativo en la seguridad alimentaria y los medios de vida de los agricultores y sus comunidades", dijo Roger Batkin, presidente de la junta directiva de la AGCO Agriculture Foundation.

Durante los próximos 24 meses, el proyecto apoyará a los agricultores beneficiarios (100 hogares/500 miembros de la familia), actores de la cadena de valor láctea y productores de leche en todo Nepal durante la fase de difusión, comunidades rurales, instituciones académicas, instituciones de investigación e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Además, el proyecto contribuirá directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2, 7 y 13, e indirectamente a los ODS 8, 10, 12 y 17.

"Estamos muy contentos con la confianza y el apoyo financiero que brinda la AGCO Agricultural Foundation a Heifer Netherlands para implementar el proyecto de producción lechera climáticamente inteligente en Nepal. Este proyecto también contribuirá al trabajo de un gran programa a largo plazo llamado 'Milky Way Nepal' que tiene como objetivo transformar el sector lácteo de pequeños productores en una cadena de valor justa, rentable y climáticamente inteligente para 2030. El premio otorgado es uno de los primeros pasos para realizar este ambicioso programa", dijo Goossen Hoenders, Director Ejecutivo de Stichting Heifer Nederland.

