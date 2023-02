Comunicado de prensa de Business Wire: AGCO

AGCO Corporation, Your Agriculture Company, (NYSE: AGCO), fabricante y distribuidor mundial de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión, anunció hoy la donación de 650.000 dólares al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en apoyo directo a su respuesta al terremoto en Turquía. La donación facilitará la provisión de suministros y servicios críticos a niños, adolescentes y familias afectados por los recientes terremotos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005191/es/

AGCO's donation to UNICEF will be used to distribute relief supplies and services to those in need in Türkiye. (Photo: UNICEF)

"Nuestros pensamientos están con nuestros colegas y sus seres queridos en Turquía, que siguen enfrentándose a muchos retos tras los devastadores terremotos", dijo Eric Hansotia, presidente y director ejecutivo de AGCO. "Apreciamos enormemente los esfuerzos de todas las personas dedicadas a garantizar la seguridad de nuestros colegas y sus familias, de nuestros concesionarios Massey Ferguson y de nuestros agricultores que están trabajando para ayudar a asegurar el suministro de alimentos. Nuestra donación proporcionará ayuda necesaria y oportuna a los afectados".

La donación de AGCO a UNICEF se utilizará para distribuir suministros y servicios de socorro a los necesitados en Turquía. Aunque el número total de niños afectados sigue sin estar claro, se calcula que 5,4 millones de niños viven en las provincias afectadas por los terremotos. 2,5 millones de niños necesitan ayuda inmediata.

"El impacto de los terremotos en los niños y las familias ha sido catastrófico, dejando a cientos de miles en una situación desesperada", afirmó Bettina Junker, directora ejecutiva de UNICEF Suiza y Liechtenstein. "Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para garantizar que todos los afectados por el desastre reciban el apoyo que necesitan". Tras las catástrofes naturales, UNICEF suele ser una de las primeras organizaciones en llegar al terreno. En Turquía, los equipos de UNICEF están trabajando con sus aliados para distribuir suministros esenciales como material sanitario crítico, mantas, ropa y suministros de agua potable y saneamiento, así como para seguir proporcionando espacios seguros para que los niños jueguen y se recuperen de los traumáticos acontecimientos de los que han sido testigos.

Acerca de AGCO:

AGCO (NYSE:AGCO) es líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión. AGCO ofrece valor al cliente a través de su cartera de marcas diferenciadas que incluye marcas principales como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® y Valtra®. Impulsada por las soluciones agrícolas inteligentes Fuse®, la línea completa de equipos y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar nuestro mundo de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE. UU., AGCO tuvo unas ventas netas de aproximadamente 12.700 millones de dólares en 2022. Para más información, visite www.AGCOcorp.com. Para más información, visite www.AGCOcorp.com. Para conocer las noticias, información y eventos de la empresa, síganos en Twitter: @AGCOCorp. Para noticias financieras en Twitter, siga el hashtag #AGCOIR.

Visite nuestro sitio web en www.agcocorp.com.

Acerca de UNICEF:

UNICEF trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. En 190 países y territorios, hacemos todo lo necesario para ayudar a los niños a sobrevivir, prosperar y desarrollar su potencial, desde la primera infancia hasta la adolescencia.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005191/es/

Contacto

Aryn Drawdy, AGCO | Aryn.Drawdy@AGCOCorp.com | 1+ (770) 232-8237 Jürg Keim, UNICEF Suiza y Liechtenstein | j.keim@unicef.ch | +41 (0)44 317 22 41

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.