Comunicado de prensa de Business Wire: Advancis Software & Services GmbH

Advancis Software & Services GmbH (Advancis) anunció hoy el nombramiento de James Chong como presidente del Consejo de Advancis, Inc. (Advancis USA). Chong trae consigo más de 25 años de experiencia en liderazgo ejecutivo con una combinación exclusiva de estrategia, innovación y operaciones. Fue pionero e introdujo la gestión de la información sobre la seguridad física (Physical Security Information Management, PSIM) y la gestión de información y seguridad combinada (Converged Security & Information Management, CSIM) al sector de seguridad empresarial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005522/es/

James Chong, Chairman Advancis USA (Photo © Advancis)

Chong ayudó a construir y hacer crecer empresas habilitadas para tecnología que varían entre empresas emergentes hasta organizaciones globales Fortune 500. Lideró el desarrollo y la ejecución de las estrategias para salir al mercado tanto para empresas de software como de servicios profesionales y fue seleccionado en "InfoWorld Top CTO 25" de International Data Group por su liderazgo de gestión comercial e innovación.

"James es un visionario altamente respetado y ejecutivo en nuestra industria y nos entusiasma tenerlo en esta función de liderazgo estratégico en Advancis", expresó Jan Meiswinkel, director y presidente ejecutivo, y cofundador de Advancis. "A medida que lanzamos nuestro próximo capítulo de crecimiento, me complace enormemente darle la bienvenida a James como nuestro nuevo presidente del Consejo de Advancis USA donde su experiencia global y perspectiva agregará un gran valor para nuestros socios, clientes y miembros del equipo presentes y futuros".

Chong es un experto en la materia de software empresarial, inteligencia artificial, análisis, videovigilancia, seguridad combinada, sistemas de transporte inteligente y aplicaciones de IdeC. Su experiencia incluye funciones como director de tecnología, director y presidente ejecutivo, y miembro del Consejo de empresas de software y, actualmente, es director de una firma de infraestructura Fortune 500. Chong habla y contribuye con frecuencia en publicaciones profesionales y organizaciones del sector a nivel global sobre temas que abarcan transformación digital, integración de sistemas y seguridad combinada.

"Me siento honrado y entusiasmado al unirme al Consejo de Advancis USA", agregó Chong. "La nueva plataforma abierta Advancis es revolucionaria para el sector de la integración de software, dado que devuelve el control a los integradores y clientes finales permitiéndoles a los terceros extender las capacidades de software Advancis con nuevas funcionalidades, integraciones y componentes de UI. Espero colaborar con el equipo talentoso de Advancis que tiene el compromiso de hacer que nuestras comunidades y empresas sean más resilientes, seguras y exitosas".

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005522/es/

Contacto

Contacto con la prensa: Advancis Software & Services GmbH Persona de contacto: Uli Schunk, Phone +49 6103 80735 271, uli.schunk@advancis.de

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.