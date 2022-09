Comunicado de prensa de Business Wire: Adonde Media

Rebel Girls, la galardonada marca global de empoderamiento para niñas, se asocia con la productora de contenido de audio Adonde Media para lanzar Cuentos De Buenas Noches Para Niñas Rebeldes, la adaptación al Español de su célebre podcast en Inglés. La serie, producida y distribuida por Adonde Media, cuenta historias apasionantes de mujeres extraordinarias que se atrevieron a romper los esquemas alrededor del mundo y a lo largo de la historia.

En su primera temporada, el podcast presenta un elenco de diez voces latinas icónicas. Los oyentes escucharán a:

-- La destacada cantante, productora y compositora Gloria Estefan cuenta la historia y el legado de Celia Cruz, la reina de la salsa.

-- Ilia Calderón, la primera afrolatina en presentar las noticias en una de las principales cadenas hispanas en los Estados Unidos, prestará su voz para contar la vida de la líder mundial de medios, Oprah Winfrey.

-- La activista y defensora de los derechos de la inmigración Lorella Praeli narrará la historia de la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris y su fascinante viaje a la Casa Blanca.

-- Eglantina Zingg, la revolucionaria modelo, presentadora de televisión y activista, contará la historia de Lady Gaga, su trayectoria en la industria de la música y su destacada labor apoyando la salud mental de los jóvenes.

-- La actriz, productora y ambientalista Natalia Reyes nos transportará a Tanzania para contarnos la historia de Jane Goodall, la primatóloga más famosa del mundo.

-- Isidora Guzmán, una de las defensoras más jóvenes por la inclusión de las personas con discapacidad en Chile, llevará a la audiencia a Pakistán para contar la historia de la ganadora del Premio Nobel de la Paz y activista educativa Malala Yousafzai.

-- Ruth Bader Ginsburg, la inspiradora jueza de la Corte Suprema estadounidense que luchó incansablemente por los derechos de las mujeres, será narrada por la ejecutiva y empresaria Ana Flores, una poderosa mujer de negocios que trabaja para ayudar a las latinas en Estados Unidos.

-- Valeria Edelsztein, científica, educadora y divulgadora de la ciencia prestará su voz para narrar la sorprendente historia de la actriz e inventora, Hedy Lamarr.

-- La historia de la querida artista Frida Kahlo será narrada por la inspiradora cantante, compositora y activista mexicana, Lila Downs.

-- La ex gimnasta y ahora superestrella de Hollywood, la actriz mexicana Karla Souza, narra la historia de Naomi Osaka, la tenista de renombre mundial que lucha por normalizar la discusión sobre la depresión y la salud mental.

Al preguntarle sobre la importancia de ampliar la misión de Rebel Girls a un podcast en español, Karla Souza dijo:"Creo que es importante verse a sí mismo en pantalla, en los libros o en los cuentos y que las mujeres nos apoyemos mutuamente, que encontremos fuerza en la hermandad para afrontar los retos en el camino".

"Desde el principio en Adonde Media, nuestra misión ha sido abrir el espacio para que más personas puedan escuchar historias poderosas en audio", dice Martina Castro, CEO de Adonde Media y Productora Ejecutiva del podcast. "Ahora los niños y niñas de habla hispana podrán escuchar estos cuentos inspiradores de mujeres pioneras a lo largo de la historia. Además, los jóvenes que están aprendiendo español tendrán más herramientas para mejorar su comprensión auditiva y el conocimiento cultural de un nuevo idioma, todo de manera gratuita".

"Con 2 millones de copias de Cuentos De Buenas Noches Para Niñas Rebeldesvendidas en Español, estamos encantados de asociarnos con Adonde Media para ofrecer ahora nuestros episodios de podcast también en Español. Es emocionante ver participar a mujeres como Gloria Estefan y Lorella Praeli, cuyas historias inspiradoras ya contamos previamente, ahora prestando sus voces a estas nuevas versiones", dijo Jes Wolfe, CEO de Rebel Girls.

Todos los episodios de la temporada estarán abiertos y disponibles en Spotify, Apple y otras plataformas de podcast.

Sobre Rebel Girls

Rebel Girls es una marca global multiplataforma de empoderamiento dedicada a impulsar una generación de niñas más inspirada y segura a través de contenidos, experiencias, productos y comunidad. Originalmente, Rebel Girls alcanzó el reconocimiento internacional con el libro infantil, "Cuentos de Buenas Noches Para Niñas Rebeldes" donde ampliaron las historias de la vida real de mujeres extraordinarias que han brillado a lo largo de la historia y el mundo. Con una comunidad creciente de 20 millones de "Niñas Rebeldes", se hace presente en más de 100 países, la marca interactúa con la Generation Alpha a través de su serie de libros, su app, sus eventos y productos. Hasta la fecha, Rebel Girls ha vendido más de 8 millones de libros en 49 idiomas y alcanzado 18 millones de escuchas de audio digital. La lista de galardones para Rebel Girls incluye: la lista de los libros más vendidos del diario The New York Times, el premio Apple Design por Impacto Social 2022, varios premios Webby en categorías familiares, infantiles y educativas, Common Sense Media Selection y la nominación al iHeart Media Podcast, entre muchos otros. Puedes encontrar más información en rebelgirls.com.

Sobre Adonde Media

Adonde Media es una compañía productora de podcast multilingüe con visión global que trabaja para elevar el poder de la voz humana. Se especializa en producir narrativas ricas en sonido y busca colaborar con organizaciones que quieran explorar todo el potencial del audio y el lenguaje sonoro. Los podcast más destacados desde Adonde incluyen: "Duolingo Spanish", "TED en Español", "El Verdadero Robo del Siglo", "Emprendedores con Luis Von Ahn", "Canción Exploder", "The Vivo Songbook", y "Después de Ayotzinapa", entre otros, logrando el primer puesto en Apple Podcasts y Spotify con varias de sus producciones. Para saber más sobre Adonde Media ingresa a adondemedia.com.

